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Флорида
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11:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Русских вратарей подставили партнеры. «Флорида» уничтожила «Айлендерс», а Бобровский выиграл дуэль у Сорокина и Варламова

Команда Барри Тротца не похожа сама на себя.

Флорида
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Источник: Reuters

Предолимпийская дуэль вратарей

Вратари — сильнейшая линия сборной России на Олимпиаде-2022, если до Пекина доедут энхаэловцы. Подбору талантов, из которых может выбирать Алексей Жамнов, бесспорно позавидуют все конкуренты. Когда твой безальтернативный первый номер — лучший на планете в своем амплуа, кажется, что за остальные вакансии можно не переживать. Но несмотря на крутость Андрея Василевского, подобрать его сменщиков — важная задача для штаба сборной, чтобы подстраховаться на случай форс-мажора.

Каждый очный матч российских вратарей — повод оценить, кто из них лучше готов к поездке в Китай. Решение по составу не принимают по одной-двум играм, но, как по мне, в таких встречах, как сегодня, проверяются настрой и стрессоустойчивость голкипера. Когда мало обыграть соперника и взять два очка, а надо произвести лучшее впечатление, чем соотечественник из противоположных ворот. Конкуренция за место в сборной заоблачная — не забывайте об этом.

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Сергей Бобровский и Илья Сорокин входят в число лучших вратарей лиги по основным статистическим показателям. У обоих — высокий процент отраженных бросков. Их команды — антагонисты по организации игры и занимают полярные места в таблице. «Флорида» лидирует в Атлантическом дивизионе, «Айлендерс» замыкают Столичный. Ньюйоркцы неважно начали регулярку, а сегодняшний матч — уже 13-й подряд на выезде. Изнурительная поездка отняла много сил у команды Барри Тротца. Пока претендент на Кубок Стэнли откровенно не похож на себя.

4:0 после первого периода не назовешь закономерным результатом. Но в том, что на перерыв «Флорида» должна была уходить, ведя в счете, сомнений не возникало. «Айлендерс» чаще контролировали шайбу, но «Пантерз» атаковали острее и выжимали максимум из моментов. Наглядное пособие, как не надо выводить шайбу из зоны, — второй гол Райана Ломберга. Ветеран Здено Хара дважды проткнул ее в борьбу, из-за чего и возник момент у ворот Сорокина. Оставшийся перед Ильей Ломберг идеально попал в ближний угол.

«Флорида» сыграла без видимого напряжения, но за первый период у нее залетело практически все. 17 бросков — четыре шайбы. Феноменальная результативность! Сорокина было откровенно жаль. «Айлендерс» словно забыли выйти на лед. Защитники не стремились помогать вратарю, оставляя его на растерзание соперникам. У «Пантерз» проходили передачи через пятак — посмотрите на первый гол Джонатана Юбердо. «Островитяне» отдавали подборы, позволив, к примеру, Картеру Верхэге протолкнуть шайбу за ленточку после суперсейва Сорокина в шпагате.

Завершились страдания россиянина после гола Патрика Хернквиста. Хитрый швед заметил свободное пространство между шлемом и перекладиной и направил шайбу в ближний угол. Илья мог сыграть надежнее, но обратите внимание на тычок Мэтью Барзала, отдавшего голевую передачу на Хернквиста. Патрик получил пространство, поднял глаза и запустил шайбу за ухо Сорокину.

Камбэк не состоялся

Обвинять во всех бедах «Айлендерс» Сорокина смеху подобно. Барри Тротц решил, что Илья натерпелся за 20 минут достаточно. И после перерыва выпустил Семена Варламова, который начал сезон с двух поражений с общим счетом 3:9. Оптимизма у главного тренера ньюйоркцев не добавилось и на старте второго отрезка. «Островитяне» потеряли одного из шести заявленных защитников. Скотта Мэйфилда удалили до конца матча за грязный прием на Александре Баркове. Финский форвард «Флориды», прихрамывая, отправился в раздевалку и больше на площадку не выходил.

Большинством «Пантерз» не воспользовались. Обошлось без опасных моментов у ворот Варламова. Сказалось и отсутствие Баркова, и легкая расслабленность, подкрепленная комфортным счетом. Розыгрыш прошел вхолостую, но уже в равных составах «Флорида» сообразила пятый гол. «Айлендерс» в который раз ошиблись на выходе из зоны, Аарона Экблада вывели на чистый лед — и канадец точно бросил в дальний угол.

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Ньюйоркцы проверяли Бобровского реже. Голкипер чувствовал себя уверенно, его не вывел из себя гол Кайла Палмиери, когда Сергей немного потерял ворота. От Бобровского требовалось не допускать ляпов и сохранять спокойствие, чтобы команда не посыпалась. Каким бы крупным ни был счет, НХЛ приучила к самым неожиданным поворотам. С задачей голкипер с честью справился. Российская дуэль вратарей осталась за представителем «Флориды». Его не раз выручал каркас ворот, но без везения в спорте никуда. Бобровский остался без «сухаря», но улучшил статистику отбитых бросков.

От неудачных матчей не застрахован никто. Сорокин пропустил четыре шайбы и досматривал два периода со скамейки. Илья не совершил чудовищных ошибок, и упрекнуть вратаря практически не в чем. Всем известно, на что способен новокузнецкий воспитанник. Не сомневаюсь, что Сорокин спокойно отреагирует на сегодняшний матч и вернется таким, каким его и привыкли видеть.

«Флорида» сделала результат в первые 20 минут. Далее команда Эндрю Брюнетта сыграла по счету — без эйфории, суперострых атак и заоблачного доминирования. Сложно найти позитив в перформансе «Айлендерс». Их поражение — безыдейное. Разброд и шатание в обороне и обреченность в атаке. Лидеры поникли в нападении, защитники действовали небрежно в своей зоне. Из встречи с «Пантерз» «Островитянам» важно сделать правильные выводы и поскорее ее забыть.

Флорида
6:1
4:0, 1:1, 1:0
Айлендерс
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