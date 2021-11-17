Овечкин понесся бить соперника и подставил команду. Две ошибки русской звезды стали приговором для «Вашингтона»

Любители статистики просто обязаны были ждать гола Александра Овечкина в матче с «Анахаймом». Все просто — в ноябре русский капитан «Вашингтона» не сбивался с ритма «гол через игру».

02.11 «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:2, Овечкин не забил.

05.11. «Флорида» — «Вашингтон» — 5:4ОТ, Овечкин забил.

07.11 «Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:2, Овечкин не забил.

09.11 «Вашингтон» — «Баффало» — 5:3, Овечкин забил.

12.11 «Детройт» — «Вашингтон» — 0:2, Овечкин не забил.

13.11 «Коламбус» — «Вашингтон» — 3:4, Овечкин забил.

15.11 «Вашингтон» — «Питтсбург» — 6:1, Овечкин не забил.

Увы, статистика тоже иногда врет, а любые серии рано или поздно заканчиваются. Овечкин провел невзрачную игру, лишь один раз бросил по воротам «Дакс» и впервые в сезоне остался «сухим» в двух встречах подряд. Поздравления этим вечером принимали другие люди. Например, Райан Гетцлаф — 36-летний канадец 7-м из действующих хоккеистов добрался до отметки в 1000 очков.

А еще Гарретт Пилон — 23-летний американец забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге.

Овечкин же косвенно поучаствовал в двух заброшенных шайбах, оба раза заработав минус к показателю полезности. В эпизоде, когда Гетцлаф набирал 1000-е очко, никаких претензий к Александру Великому быть не может. А вот в овертайме он достаточно грубо ошибся. Шайба находилась в зоне «Уток», Евгений Кузнецов боролся за нее с Хампусом Линдхольмом, но капитан «Столичных» зачем-то понесся на помощь соотечественнику и совершил свой 6-й хит за матч.

Команде это никак не помогло, точнее Ови ее подставил. Хоккеисты «Анахайма» побежали к воротам соперника в формате «2 в 1» и пусть Кузнецов в итоге успел вернуться в оборону, гола избежать не удалось. Великий снайпер же наблюдал за всем этим, неспешно катясь на прямых ногах.

Кстати, овертайма могло и не быть — реализуй Овечкин вот этот крутейший момент за минуту до конца основного времени. Но это был не день Ови.