Овечкин понесся бить соперника и подставил команду. Две ошибки русской звезды стали приговором для «Вашингтона»
В Анахайме у Александра Великого не поперло.
В Анахайме у Александра Великого не поперло.
Любители статистики просто обязаны были ждать гола Александра Овечкина в матче с «Анахаймом». Все просто — в ноябре русский капитан «Вашингтона» не сбивался с ритма «гол через игру».
02.11 «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:2, Овечкин не забил.
05.11. «Флорида» — «Вашингтон» — 5:4ОТ, Овечкин забил.
07.11 «Вашингтон» — «Филадельфия» — 1:2, Овечкин не забил.
09.11 «Вашингтон» — «Баффало» — 5:3, Овечкин забил.
12.11 «Детройт» — «Вашингтон» — 0:2, Овечкин не забил.
13.11 «Коламбус» — «Вашингтон» — 3:4, Овечкин забил.
15.11 «Вашингтон» — «Питтсбург» — 6:1, Овечкин не забил.
Увы, статистика тоже иногда врет, а любые серии рано или поздно заканчиваются. Овечкин провел невзрачную игру, лишь один раз бросил по воротам «Дакс» и впервые в сезоне остался «сухим» в двух встречах подряд. Поздравления этим вечером принимали другие люди. Например, Райан Гетцлаф — 36-летний канадец 7-м из действующих хоккеистов добрался до отметки в 1000 очков.
А еще Гарретт Пилон — 23-летний американец забросил первую шайбу в Национальной хоккейной лиге.
Овечкин же косвенно поучаствовал в двух заброшенных шайбах, оба раза заработав минус к показателю полезности. В эпизоде, когда Гетцлаф набирал 1000-е очко, никаких претензий к Александру Великому быть не может. А вот в овертайме он достаточно грубо ошибся. Шайба находилась в зоне «Уток», Евгений Кузнецов боролся за нее с Хампусом Линдхольмом, но капитан «Столичных» зачем-то понесся на помощь соотечественнику и совершил свой 6-й хит за матч.
Команде это никак не помогло, точнее Ови ее подставил. Хоккеисты «Анахайма» побежали к воротам соперника в формате «2 в 1» и пусть Кузнецов в итоге успел вернуться в оборону, гола избежать не удалось. Великий снайпер же наблюдал за всем этим, неспешно катясь на прямых ногах.
Кстати, овертайма могло и не быть — реализуй Овечкин вот этот крутейший момент за минуту до конца основного времени. Но это был не день Ови.
Было очевидно, что сохранять тот запредельный уровень, который российский нападающий показал на старте сезона, на протяжении всей регулярки у него не получится. Кажется, первый спад уже наступил.