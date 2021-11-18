Овечкин не забил в третьем матче подряд. А главным героем «Вашингтона» стал российский вратарь

Калифорнийский вояж дается «Кэпиталз» очень непросто. В прошлой встрече команда Питера Лавиолетта уступила в овертайме «Анахайму», а сегодня на протяжении 56 минут пыталась распечатать ворота «Лос-Анджелеса». Другой часовой пояс и плотный календарь выезда не могли не сказаться на игре гостей, которые в некоторых отрезках выглядели очень уныло.

Такой матч не смог бы назвать зрелищным даже самый искушенный болельщик. «Короли» на фоне уставшего «Вашингтона» выглядели не лучше, и, кажется, основным планом на игру у коллектива Тодда Маклеллана стали модные серебряные шлемы, которые должны были ослепить соперника. «Вегас» ввел очень странную моду на такие блестяшки, и стоить признать — смотрятся они весьма нелепо.

Чуть ли не единственным светлым пятном противостояния стала игра Ильи Самсонова. Российский вратарь «Кэпиталз» наконец-то выглядел уверенно на протяжении всей встречи, справился с 34 бросками, записал на свой счет второй «сухарь» в сезоне и стал первой звездой матча. Конкуренция среди голкиперов в «Вашингтоне» не дает расслабиться ни на секунду. Мало того, что неплохо смотрится Витек Ванечек, так еще совсем недавно дебютный матч в НХЛ сыграл на «ноль» Зак Фукале. Такая ситуация должна подстегивать Илью, и сегодня он был готов отражать сразу по несколько бросков подряд.

Однако в атаке дела у «Столичных» не клеились. После игры в «Анахайме» Лавиолетт решил поэкспериментировать с сочетаниями. С начала чемпионата Александр Овечкин выступает в тройке вместе с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном, и после 17 матчей они втроем занимают первые три строчки в споре лучших бомбардиров команды. Сегодня место Уилсона в первом звене занял Конор Шири, а Уилсон отправился во второе сочетание к Коннору Макмайлу и Акселю Йонссону Фьяллби.

Несмотря на эксперименты в топ-6, героем матча стал американский нападающий Гарнет Хатауэй. За три с половиной минуты до окончания третьего периода он оказался на ленточке ворот соперника в самый нужный момент. В голевой атаке принял участие Евгений Кузнецов, который перевел шайбу под бросок Джону Карлсону. Голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик провел отличный матч и в парочке моментов напомнил себя образца 2012 года. Однако здесь американец далеко выкатился из ворот, а партнеры не смогли его подстраховать.

Через две минуты Хатауэй отправил шайбу уже в пустые ворота и оформил дубль. «Вашингтон», несмотря на серьезные кадровые потери, держит солидный темп. В последних шести матчах команда Лавиолетта одержала пять побед, а очки набрала во всех шести. Атака «столичных» выглядит весь сбалансировано, а в последних пяти играх отличились 12 разных хоккеистов. При этом новички «Кэпиталз» набрали в этом сезоне уже 17 очков — пятый результат в НХЛ.