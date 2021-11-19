Четыре очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 7:2 (2:0, 1:0, 4:2). В составе «Уайлд» шайбы забросили Рем Питлик (10-я минута), Кирилл Капризов (16), Райан Хартман (40), Александр Голигоски (48), Фредерик Годро (49), Матс Цуккарело (54), Виктор Раск (54). У «Старз» отличились Якоб Петерсон (44) и Джейми Бенн (53), которому ассистировал Денис Гурьянов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/94D0vSdDEOc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Капризов отметился тремя результативными передачи и был признан первой звездой матча. Российский форвард забросил четвертую шайбу в этом сезоне. Также на его счету 11 голевых передач в 16 играх.