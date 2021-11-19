Четыре очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Миннесота» на своем льду одержала победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Миннесота» на своем льду одержала победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 7:2 (2:0, 1:0, 4:2). В составе «Уайлд» шайбы забросили Рем Питлик (10-я минута), Кирилл Капризов (16), Райан Хартман (40), Александр Голигоски (48), Фредерик Годро (49), Матс Цуккарело (54), Виктор Раск (54). У «Старз» отличились Якоб Петерсон (44) и Джейми Бенн (53), которому ассистировал Денис Гурьянов.
Кроме того, Капризов отметился тремя результативными передачи и был признан первой звездой матча. Российский форвард забросил четвертую шайбу в этом сезоне. Также на его счету 11 голевых передач в 16 играх.
«Миннесота» занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Даллас» идет на 12-й строчке. В другом матче «Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» со счетом 4:1. У «блюзменов» по одной голевой передаче отдали Павел Бучневич и Иван Барбашев.