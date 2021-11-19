Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Каролина
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Детройт
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Коламбус
Б
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Виннипег
Б
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Даллас
72
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сан-Хосе
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Калгари
05
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Питтсбург
06
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Нью-Джерси
41
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
09:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четыре очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас»

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Миннесота» на своем льду одержала победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Миннесота
ДалласНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 7:2 (2:0, 1:0, 4:2). В составе «Уайлд» шайбы забросили Рем Питлик (10-я минута), Кирилл Капризов (16), Райан Хартман (40), Александр Голигоски (48), Фредерик Годро (49), Матс Цуккарело (54), Виктор Раск (54). У «Старз» отличились Якоб Петерсон (44) и Джейми Бенн (53), которому ассистировал Денис Гурьянов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, Капризов отметился тремя результативными передачи и был признан первой звездой матча. Российский форвард забросил четвертую шайбу в этом сезоне. Также на его счету 11 голевых передач в 16 играх.

«Миннесота» занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ. «Даллас» идет на 12-й строчке. В другом матче «Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» со счетом 4:1. У «блюзменов» по одной голевой передаче отдали Павел Бучневич и Иван Барбашев.

Читайте также
Миннесота
7:2
2:0, 1:0, 4:2
Даллас
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Нокаут в бикини: секс-символ ММА поделилась нереальной фотосессией
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь