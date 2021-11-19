Овечкин станет жертвой неудержимого немца? Русская звезда может лишиться любимого приза — виноват Драйзайтль
Леон в этом сезоне очень хорош.
Леон в этом сезоне очень хорош.
За 16 сезонов в НХЛ Александру Овечкину удалось приватизировать награду лучшему снайперу регулярного чемпионата. Капитан «Вашингтона» в девяти случаях становился обладателем «Морис Ришар Трофи», и этот результат является абсолютным рекордом: ближайшие преследователи Ови в лице Павла Буре, Джерома Игинлы, Стивена Стэмкоса и Сидни Кросби завоевывали престижный индивидуальный приз лишь по 2 раза. И, вероятно, в ближайшие десятилетия никто не обгонит нашего соотечественника по количеству завоеванных «Ришаров».
Тем не менее, в последние годы Ови растерял свое эксклюзивное право на эту награду. До прошлого сезона он на протяжении трех регулярных чемпионатов подряд неизменно выигрывал ее, но все изменила сокращенная регулярка. Остон Мэттьюс, благодаря разбиению лиги на новые дивизионы, на протяжении всего чемпионата издевался над откровенными аутсайдерами НХЛ и по совместительству соперниками «Торонто» по дивизиону. Как результат — 41 шайба в 52 матчах и с отрывом первое место в списке лучших снайперов НХЛ. Пока американский снайпер завоевывал любимую награду Овечкина, сам русский форвард располагался лишь во второй десятке списка самых точных хоккеистов лиги — капитан «Кэпиталз» впервые в карьере не сумел преодолеть отметку в 30 заброшенных шайб и отличился лишь 24 раза.
Перед стартом нынешнего сезона казалось, что Александру Великому удастся вернуть все на круги своя и вновь завоевать «Морис Ришар». Но пока что возвращение нашего соотечественника на снайперский трон откладывается. В отличие от прошлого сезона, где Ови проиграл награду во многом по своей вине, в этой регулярке он демонстрирует фантастический хоккей и делает все, чтобы вновь стать лучшим снайпером НХЛ. Но пока что легендарного форварда вчистую переигрывает партнер Макдэвида и лучший снайпер лиги прямо сейчас. Речь о Леоне Драйзайтле, оккупировавшем списки лучших снайперов (17 шайб в 16 матчах) и бомбардиров (33 очка).
Немецкий форвард в этом сезоне выглядит просто невероятно. В истории НХЛ только 5 игроков забросили больше шайб за первые 15 матчей сезона: Марио Лемье и Дино Чиккарелли (20), Уэйн Гретцки и Фил Эспозито (19) и Майк Босси (18). К слову, каждому из них в тех сезонах удалось забросить по 50 и более шайб. Вполне возможно, что такая участь ждет и звезду «Эдмонтона».
Леон делает все, чтобы войти в историю своего клуба. И с Ови их объединяет не только борьба за «Морис Ришар Трофи», но и битва с Гретцки: если капитан «Вашингтона» пытается обставить Великого в гонке снайперов всех времен, то Драйзайтль пытается сместить Уэйна с трона клубных рекордов «Ойлерз». Фактурный немец не только приблизился к снайперским показателям одного из лучших форвардов в истории хоккея (Уэйн забросил 19 шайб в 15 матчах в сезоне-1983/84), но и составил ему компанию в бомбардирских подвигах: только Гретцки и Драйзайтль набирали 33 и более очков в первых 15 стартовых встречах регулярного чемпионата в форме «Нефтяников».
Сейчас лидер «Эдмонтона» идет по сумасшедшему графику в 87 голов за сезон. Но такого показателя Драйзайтлю не удастся добиться по той же причине, которая и объясняет его сверхрезультативность на старте регулярки. Как и в случае с главным открытием этого сезона — форвардом «Анахайма» Троем Терри — у Леона аномально высокий процент реализации бросков — 31%. Для справки: в последние 3 года немец в среднем реализовывал около 19% бросков по воротам. У того же Овечкина этот показатель сейчас составляет 18%. Отсюда и родилась разница в 5 голов между Ови и Леоном.
Но даже если партнер Макдэвида начнет забрасывать шайбы в куда более скромном темпе, он все равно будет одним из главных претендентов на «Морис Ришар». Однажды он уже выбивал гроссмейстерские 50 шайб за регулярку — в сезоне-2018/19, но это не позволило ему обогнать своего сегодняшнего конкурента. Кто знает, быть может, получится на этот раз?
Тем не менее, даже если Ови во второй раз подряд упустит любимую награду, то не стоит делать из этого трагедию. Капитан «Вашингтона» сейчас занят более глобальной задачей, чем победа в гонке снайперов в рамках очередного регулярного чемпионата. Если Александру Великому удастся достичь своей главной цели и побить вечный рекорд Гретцки — то все забудут о том количестве «Ришаров», которые завоевал наш соотечественник. Для лучшего снайпера в истории хоккея это не будет иметь уже никакого значения.
Максим Самарцев