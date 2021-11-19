Четыре белоруса претендуют на драфт НХЛ-2022
Центральное скаутское бюро НХЛ обновило список молодых хоккеистов, претендующих на драфт НХЛ в 2022 году.
Центральное скаутское бюро НХЛ обновило список молодых хоккеистов, претендующих на драфт НХЛ в 2022 году.
Игроки классифицированы по трем категориям: «A» (претенденты на первый раунд), «B» (на 2−3-й раунды) и «C» (на 4−6-й раунды). В списке за ноябрь есть четыре белоруса.
Вратарь «Шербрука» Иван Жигалов (2003) поднялся из категории «С» в категорию «В». В нынешнем сезоне он сыграл в 11 матчах и одержал 9 побед, отразив 89,7% бросков при коэффициенте надежности 2.53.
В категории «С» расположились сразу три форварда — это Даниил Боурош, Илья Морозов и Захар Польшаков. Даниил Боурош (2003) в составе «Руэн-Норанды» из QMJHL набрал 10 (4+6) очков в 16 встречах. Илья Морозов (2003) за жлобинский «Металлург» в экстралиге провел 6 матчей и набрал 2 (0+2) очка, а в высшей лиге он добавил 29 (7+22) баллов в 13 поединках за «Металлург-2». Захар Польшаков (2003) в 6 матчах за «Брэндон» заработал 4 (2+2) балла в WHL.
Отметим, что по сравнению с прошлым список центрального скаутского бюро из претендентов на драфт пропал белорусский форвард Егор Клавдиев (2003). В 16 поединках за «Летбридж» в WHL на его счету 7 (5+2) баллов.