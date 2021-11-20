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12:34 (мск), источник: Sport24

Забил в стиле Павла Буре! Русский гигант Ничушкин великолепно забросил в меньшинстве, убежав один на один

Это был Валера, который смог.

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Источник: AP 2021

Это удивительно, но почти ровно два года прошло с тех пор, как Валерий Ничушкин перестал быть предметом насмешек из-за своей потрясающей безголевой серии. Она, напомним, длилась 91 матч и прервалась 24 ноября 2019 года, когда челябинец поразил ворота «Торонто» и прекратил зубоскальство болельщиков в свой адрес.

Статус Ничушкина с тех пор не слишком изменился. Габаритный форвард так и не стал звездой, не стал одним из тех, кто стабильно и часто набирает очки, но в «Колорадо» ему нашли вполне достойное применение. Свою задачу Валерий выполняет отменно, осуществляя силовое давление, работа в отборе и действуя в подыгрыше. Эти качества позволяют ему играть в спецбригаде меньшинства, а в выездном матче против «Сиэтла» Ничушкин напомнил о себе, как о форварде техничном.

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На седьмой минуте первого периода, когда у «Эвеланш» был удален Самуэль Жирар, а команда играла в меньшинстве, Ничушкин показал класс. Центрфорвард Тайсон Джост передачей через борт вывел шайбу из своей зоны, а Валерий удачно подкараулил шайбу и отправился на свидание с голкипером Крисом Дриджером. Умелый «кач» вратаря, точный бросок в дальний угол — и фанаты «Кракен» на своих глазах убедились в том, что Ничушкин может не только играть в силовой хоккей.

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Этот гол стал вторым для челябинца в нынешнем сезоне. Он мог бы стать победным для «Колорадо», если бы в концовке встречи «Лавины» не расслабились, позволив «Сиэтлу» забросить три шайбы подряд.

Гол Ничушкина восхитил многих болельщиков, которые в социальных сетях отдавали должное русскому гиганту «Эвеланш».

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«Черт возьми, какой бросок! Отличный гол, Ничушкин», — восхитился болельщик SportRook в комментариях под видео на канале Sportsnet в YouTube.

«Ничушкин исполнил лучший гол Павла Буре при выходе один на один», — добавил maceightseven.

«Черт, он действительно может поднимать шайбу при броске», — съязвил в твиттере Derrick.

«Мда, “Сиэтл” действительно очень плох», — считает nathan antone.

Крупная победа «Колорадо» позволила главному тренеру «Лавин» Джареду Беднару отпраздновать продление своего контракта до 2024 года.

Максим Замятин

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