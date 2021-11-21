Дубль Шаранговича принёс «Дэвилз» выездную победу над «Тампой»

В составе «Дэвилз» дублем отметился 23-летний белорусский форвард Егор Шарангович, ещё по шайбе забросили Доусон Мерсер, Джимми Веси и Томаш Татар. За «Тампу» отличились Ян Рутта, Патрик Марун и Виктор Хедман.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/P7EwmkRQTIQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 22 минуты 29 секунд и отметился голевой передачей, завершив игру с коэффициентом полезности «-1». В его копилке теперь 7 (2+5) очков в 14 матчах текущего сезона.