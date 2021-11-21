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09:51 (мск), источник: РБК

Овечкин прервал трехматчевую безголовую серию в НХЛ

В игре против «Сан-Хосе» российский форвард забросил две шайбы и прервал безголовую засуху из трех матчей кряду.

Вашингтон
Сан-ХосеНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Российский форвард Александр Овечкин забросил две шайбы во встрече против «Сан-Хосе» (на 14-й и 59-й минуте). Таким образом хоккеист прервал серию из трех встреч без заброшенных шайб с «Лос-Анджелесом», «Анахаймом» и «Питтсбургом».

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:0. Первый гол в составе «Вашингтона» на счету американского форварда Конора Шири. Он открыл счет на 3-й минуте, а на 14-й Овечкин поразил ворота соперника. Шири вновь забил 56-й минуте, а на 59-й дубль сделал россиянин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин с 14 голами занимает второе место в списке лучших снайперов, у лидера списка Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» 17 точных бросков.

«Вашингтон» после 18 матчей имеет 27 очков и занимает третье место в Восточной конференции, уступая «Флориде» и «Каролине».

Для Овечкина эти шайбы стали 743-й и 744-й в карьере в регулярных первенствах НХЛ. Выше форварда «Вашингтона» только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Они все уже завершили карьеру в НХЛ.

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