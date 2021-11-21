Овечкин прервал трехматчевую безголовую серию в НХЛ

Российский форвард Александр Овечкин забросил две шайбы во встрече против «Сан-Хосе» (на 14-й и 59-й минуте). Таким образом хоккеист прервал серию из трех встреч без заброшенных шайб с «Лос-Анджелесом», «Анахаймом» и «Питтсбургом».

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях одержали победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4:0. Первый гол в составе «Вашингтона» на счету американского форварда Конора Шири. Он открыл счет на 3-й минуте, а на 14-й Овечкин поразил ворота соперника. Шири вновь забил 56-й минуте, а на 59-й дубль сделал россиянин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/j2dNPSvb5Ac" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин с 14 голами занимает второе место в списке лучших снайперов, у лидера списка Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» 17 точных бросков.

«Вашингтон» после 18 матчей имеет 27 очков и занимает третье место в Восточной конференции, уступая «Флориде» и «Каролине».