Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Металлург
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Мн
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Вашингтон
04
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Коламбус
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Чикаго
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона
Детройт
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Сент-Луис
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Калгари
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Нэшвилл
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Питтсбург
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Бостон
25
Хоккей. НХЛ
22.11
Тампа-Бэй
Миннесота
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Миннесота
54
Хоккей. НХЛ
20.11
Лос-Анджелес
Каролина
45
Хоккей. НХЛ
20.11
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
35
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Искусство чистой воды». Овечкин расчехлил свой фирменный бросок из офиса!

У капитана «Вашингтона» до этого момента не было ни одного гола в касание за сезон. Теперь есть.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

«Вашингтон» продолжает непростой выезд на Запад. Они проиграли в овертайме «Анахайму» и там же потеряли Ларса Эллера, который угодил в ковид-протокол. Затем всухую обыграли «Лос-Анджелес» и теперь приехали в гости к «Сан-Хосе». Здесь «столичных» ждали хорошие новости — в состав после травм вернулись Ти Джей Оши и Ник Дауд.

Гостям удался отличный старт — уже на третьей минуте они провели быструю атаку. Спронг отдавал на Шири, которому вставляли клюшку в ноги, но он всё равно смог нанести прицельный бросок в падении. Первое очко в НХЛ заработал и белорусский нападающий Алексей Протас.

Во время загрузки произошла ошибка.

В середине периода «Вашингтон» развил своё преимущество, а Александр Овечкин сделал то, что от него так долго ждали. Все уже успели соскучиться по голам Великой Восьмёрки, виданное ли дело, он не забивал больше недели! А его фирменного убойного броска в касание из круга вбрасывания мы вообще в этом сезоне ещё не видели. При том, что Овечкин начал чемпионат без раскачки и успел наколотить уже 12 шайб.

«Хорошо, что он забивает. В большинстве у него по-прежнему есть моменты. В сезоне во всём бывают взлёты и падения, в какой-то момент он начнёт заколачивать в большинстве. Может, при этом немного уменьшится количество голов в равных составах, то же самое может быть и со всей командой.

Овечкин здорово двигается, играет по 20 с лишним минут в каждом матче, даже когда игры идут подряд. Он в очень хорошей форме. В прошлом году он говорил мне, что подготовка к сезону была не такой, как обычно, потому что чемпионат начался позже, надо было соблюдать протоколы. В этом году он пахал, набирал форму, и приехал в тренинг-кэмп готовым играть. Мне кажется, он даже похудел», — говорил главный тренер Питер Лавиолетт.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не могу раскрывать все секреты, но, как я уже говорил, Овечкин становится всё более мотивированным, всё более голодным. Он — один из самых амбициозных игроков, что я встречал. Он хочет побеждать, хочет забивать голы, хочет быть лучшим в истории», — соглашался партнёр Овечкина по звену Том Уилсон.

Сегодня Ови расчехлил свою знаменитую пушку из офиса и забросил 743-ю шайбу в карьере, ещё на шаг приблизившись к Яромиру Ягру в списке снайперов всех времён. Эта шайба стала для россиянина 272-й в большинстве — до очередного рекорда НХЛ осталось всего две шайбы, лидером по голам в большинстве является Дэйв Андрейчук (274).

Во время загрузки произошла ошибка.

  • «Овечкин. В своём офисе. Работает допоздна в субботу. Номер 743», — написал журналист Лиам Макхью.
  • «Никогда не догадаетесь, откуда Овечкин забросил свою 743-ю шайбу», — пошутили в «твиттере» NHL GIFs.
  • «Ови из своего офиса. Это искусство чистой воды», — отметил обозреватель The Athletic Кевин Курц.

Период «столичные» закончили, пропустив опаснейшую контратаку три в одного, но «Сан-Хосе» не смог ей воспользоваться. Зато второй период хозяева провели не в пример лучше первого — наседали на оборону, убегали в отрыв, давили, но Илья Самсонов спасал, иногда не без помощи штанги.

Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке периода мог забивать Протас — точнее, он забил, но гол тут же отменили из-за помехи вратарю. В третьем периоде мог забивать Дмитрий Орлов, оказавшийся один на один с Хиллом, но вратарь сделал потрясающий сейв. Следом Кузнецов попал в штангу, а через несколько секунд Шири уже не промахнулся. Сначала подправил наброс Карлсона, а затем был первым на добивании. Овечкин отметился второй передачей, а завершил матч дублем, попав в яблочко по пустым воротам из своей зоны. 744 в карьере, 22 до Ягра.

Елена Кузнецова

Читайте также
Сан-Хосе
0:4
0:2, 0:0, 0:2
Вашингтон
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь