Панарин в огне! Оформил ассистентский хет-трик и на миг догнал Овечкина

Пока «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесота Уайлд» разыгрывали драму и выясняли свои отношения в не самой качественной серии буллитов, на Манхэттене отсняли настоящий триллер.

Наверное, мало кто ждал, что ни на что не претендующий «Баффало Сэйбрз» даст бой «Нью-Йорк Рейнджерс», но из-за нестабильной формы «синерубашечников» нужно быть готовым ко всему. Ведь в новом сезоне НХЛ подопечные Жерара Галлана оформили несколько красивых победных серий, в том числе одолев один из лучших клубов чемпионата «Флориду Пантерз», но вместе с этим потерпели ряд обидных поражений, среди которых, конечно, разгром от «Калгари Флеймз» (0:6) и унижение от «Эдмонтон Ойлерз» с издевательским голом Коннора Макдэвида (5:6 ОТ).

«Клинки», уже бравшие в этом розыгрыше «регулярки» рубеж в виде «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1), были готовы сотворить сенсацию и сегодня. Но их поездка на «Мэдисон-сквер-гарден» вместо хэппи-энда окончилась трагедией.

По ходу встречи «Сэйбрз» дважды выходили вперед. Еще в середине первого периода счет открыл Расмус Асплунд, который при игре в большинстве разобрался на пятаке у чужих ворот и, перехитрив защитников, заставил Александра Георгиева капитулировать.

Затем уже в дебюте второй 20-минутки Винни Хиностроза сделал из защитника «Рейнджерс» Джарреда Тинорди посмешище, легко отобрав у того шайбу у синей линии и без проблем реализовав выход один на один с Георгиевым.

Но затем хозяева площадки резко перевернули игру. Еще на гол Асплунда оперативно ответил Крис Крайдер, а к середине второго периода дуплетом выстрелили Джейкоб Труба и Каапо Какко. Особенно отметим игру финского талантливого форварда: 2-й номер драфта НХЛ 2019 года забросил третью шайбу и набрал пять очков в последних четырех встречах. Но это все цветочки на фоне выступления другой суперзвезды «Рейнджерс». Конечно же, речь идет об Артемии Панарине.

В начале сезона российскому форварду неслабо досталось от американских журналистов и фанатов за некачественную игру в обороне, но Артемий — нападающий и плеймейкер. Со своей непосредственной задачей он справляется на все 100%. Все первые три гола «Рейнджерс» в сегодняшнем матче были добыты именно с подачи Панарина: в игре с «Баффало» россиянин оформил уже второй ассистентский хет-трик в текущем розыгрыше чемпионата. По количеству голевых передач — 15 — Артемий догнал лидеров «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова до начала матча «столичных» с дебютантом лиги «Сиэтл Кракен».

Вписал свое имя Панарин и на фоне великолепного Коннора Макдэвида. С момента перехода в стан «Рейнджерс» летом 2019 года Артемий набрал 3 и более очков в 11-ти (!) матчах «регулярки». Лучше россиянина выступает только несравненный Макди, который за аналогичный отрезок времени набрал 3 и более балла в 16-ти матчах. Всего же с момента дебюта в НХЛ Панарин показал соответствующую результативность в 50-ти играх.

Отметиться еще и заброшенной шайбой сегодня российской суперзвезде, увы, не удалось. Но голов в этот вечер было предостаточно. Буквально через 50 секунд после того, как Какко отпраздновал свой гол, форвард «Баффало» Тейдж Томпсон восстановил статус-кво. Еще через 15 секунд Расмус Далин вывел «Сэйбрз» вперед. А через 17 секунд К’Андре Миллер вновь установил на табло ничейный счет. Три гола менее чем за минуту — фантастика!