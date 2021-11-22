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12:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Айлендерс» уступили «Торонто», потерпев шестое поражение кряду, Сорокин пропустил 3 гола

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».

Айлендерс
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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Митчелл Марнер (дважды) и Ондржей Каше. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 37 бросков и пропустил три гола.

«Айлендерс» проиграли шестой матч подряд. «Торонто», в свою очередь, одержал шестую победу за последние семь игр. В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Торонто» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». Оба матча состоятся 25 ноября.

В другом матче «Калгари Флэймз» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:0.

Айлендерс
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Торонто
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