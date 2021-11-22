Капризов обманул всех, но ошибся на сантиметры. После шикарного трюка русской звезды шайба попала в штангу
Продлить голевую серию Кирилл не смог.
Продлить голевую серию Кирилл не смог.
На прошлой стали налаживаться дела у Кирилла Капризова, который на старте своего второго сезона в Национальной хоккейное лиге выглядел не так ярко, как того ожидали после подписания им контракта со среднегодовой зарплатой в $9 млн. Не забив ни гола в трех матчах подряд и набрав на этом отрезке всего на всего один результативный балл, россиянин выстрелил в матчах против команд с русскими вратарями. Сначала забил и отдал три результативных ассиста в игре с «Далласом» Антона Худобина, а затем по разу отличился и ассистировал партнеру во встрече с «Флоридой» Сергея Бобровского. Результативные баллы не были дежурными, Кирилл снова принялся выдавать шедевры, которыми покорил сердца американской публики в прошлом сезоне.
После матча с «Пантерз» Капризов встретился с одним из руководителей штаба сборной России Ильей Ковальчуком и скаутом национальной команды Владимиром Малаховым, тем самым подтвердив очевидное для всех болельщиков и журналистов — на предстоящей Олимпиаде на Кирилла рассчитывают, как на одного из лидеров. Еще один штрих к лучшей недели этой регулярки для форварда «Миннесоты».
Казалось, у Капризова есть все возможности ударно закончить эти идеальные 7 дней. Во-первых, русский нападающий очевидно поймал кураж. Во-вторых, его команде предстояло сыграть с еще одним соперником, первым номером которого является россиянин. Речь о «Тампе» и Андрее Василевском. Кирилл готовился огорчить третьего соотечественника подряд, но карты ему спутал главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер. Он оставил Василевского на лавке, вписав в стартовый протокол фамилию ветерана Брайана Эллиотта.
Можно сказать, что этот шаг сработал — «Молнии» победили в серии буллитов, а Капризов не забил. Что не помешало Кириллу исполнить очередной шедевр. В одном из игровых эпизодов он ворвался в зону действующих обладателей Кубка Стэнли, убедил абсолютно всех, что будет бросать по воротам, но вместо этого изящно ушел от защитника — очень красивый трюк. Далее Капризов нанес бросок с неудобной руки и здесь ему откровенно не повезло — шайба угодила в штангу. Несколько сантиметров левее и сейчас этот гол смаковали бы по обе стороны океана.
Удача вернула россиянину долг на последней минуте основного времени. «Миннесота» горела 3:4, Кирилла вывели на бросок, но качественно приложиться по шайбе у него не получилось. Зато получилась голевая передача на дежурившего под воротами Юэля Эрикссона Эка.
Свою попытку в серии буллитов Капризов не реализовал, «Уайлд» проиграли во второй раз подряд, но на этот раз хотя бы набрали одно очко. В турнирной таблице Западной конференции они идут третьими.