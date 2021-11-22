Овечкин забил во втором матче подряд! Но его «Вашингтон» проиграл новичку лиги

Когда Александр Овечкин в начале текущего месяца немного сбавил свой потрясающий октябрьский темп, в хоккейной песочнице встал вопрос — сможет ли легендарная восьмерка до конца регулярки догнать Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю?

Однако вчера капитан «Вашингтона» положил дубль в матче с «Сан-Хосе», успокоил персональных поклонников, и сомнительный вопрос отпал сам собой. Вот и сегодня россиянин в гостевом матче с «Сиэтлом» не ушел со льда без заброшенной шайбы и показал нам, что падение рекорда Ягра — дело пары-тройки месяцев.

Правда, гол Овечкина в конечном счете не помог «Кэпиталз» обыграть откровенно слабых и сырых «Кракенов», которые в своем дебютном сезоне бултыхаются на дне Западной конференции вместе с перманентно ужасной «Аризоной». Хотя для гостей этой ночью все начиналось вполне себе неплохо, и уже на четвертой минуте «Столичные» повели усилиями первой тройки.

Причем благодарить за быстрый гол команда Питера Лавиолетта целиком и полностью должна Евгения Кузнецова. Просто посмотрите, как первый центр «Вашингтона» обокрал Жереми Лозона на чужой лицевой и одной рукой выдал роскошный пас на накатившего из глубины Тома Уилсона! И, глядя на такого Кузю, хочется рвать волосы на голове от осознания того, что он с большой долей вероятностью не сыграет вместе с Овечкиным на Олимпиаде в Пекине. Впрочем, уже через десять минут челябинец привез удаление, и именно оно помогло «Сиэтлу» сравнять счет еще до первого перерыва.

А вот второй период один из лидеров «Востока» наглухо проспал и вполне заслуженно получил трешку в ворота Витека Ванечека. Причем в эпизодах с шайбами Адама Ларссона и Калле Ярнкрока на льду у «Вашингтона» была тройка Овечкин — Кузнецов — Уилсон.

Однако, несмотря на две пропущенные шайбы, именно ударное сочетание гостей сегодня регулярно заставляло трудиться в рамке «Сиэтла» Филипа Грубауэра и в начале третьего периода подарило «Кэпиталз» шанс на спасение. На 44-й минуте Уилсон здорово отборолся в средней зоне и помог Дмитрию Орлову выдать пас на Овечкина, который протащил шайбу за чужую синюю и убойным кистевым с дальнего пятачка поразил правую «девятку».