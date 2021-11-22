Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Куньлунь
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
16
Хоккей. НХЛ
23.11
Баффало
Коламбус
Хоккей. НХЛ
23.11
Нэшвилл
Анахайм
Хоккей. НХЛ
23.11
Сент-Луис
Вегас
Хоккей. НХЛ
23.11
Виннипег
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
23.11
Колорадо
Оттава
Хоккей. НХЛ
23.11
Сан-Хосе
Каролина
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Авангард
13
Все события
Фоторепортажи
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
306:0! Россия разгромила Кипр
21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илья Самсонов стал второй звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лиги назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Вашингтон
Калгари
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой стал форвард «Калгари» Джонни Годро. В четырех матчах нападающий набрал 7 (4+3) очков.

Второй звездой назван голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов. Он провел два матча, оба из которых отстоял на ноль. Россиянин в общей сложности отразил 56 бросков в этих играх.

Третье звездой выбран защитник «Колорадо» Кэйл Макар. На его счету 5 (2+3) очков в двух встречах.

Читайте также
 Карпин назвал себя идиотом и остался в сборной России. Для поездки в Катар тренеру больше нельзя ошибаться
Чувства Медведевой и Милохина, релакс жены Овечкина, развод Малафеева
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь