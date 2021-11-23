Русская ночь в НХЛ: Ничушкин разыгрался, а два защитника забили первые голы в сезоне
Сегодня в НХЛ было заброшено много шайб, а в двух матчах команды выдали сумасшедшие перестрелки.
Сегодня в НХЛ было заброшено много шайб, а в двух матчах команды выдали сумасшедшие перестрелки.
Одну из них устроили «Баффало» и «Коламбус». После неплохого старта чемпионата «Сэйбрз» потихоньку вернулись в привычное для себя русло и в последних пяти встречах уступили четыре раза. Болельщикам команды вновь пора запасаться терпением.
«Баффало» — «Коламбус» — 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)
На первый перерыв хозяева ушли в неплохом настроении после того, как латвийский форвард Земгус Гиргенсонс за секунду до сирены реализовал численный перевес. Однако начало второго периода обернулось для «Баффало» катастрофой. «Коламбус» выдал сумасшедший отрезок и за три с половиной минуты забросил три шайбы. Одна из них на счету Владислава Гаврикова, который в нынешнем сезоне отличился впервые.
Представить себе оборону «Блю Джекетс» без этого российского защитника уже практически невозможно. Гавриков проводит свой третий сезон в лиге, играет во второй паре и стабильно получает больше 20 минут игрового времени. В нынешнем чемпионате Владислав отдал уже семь результативных передач, его коэффициент полезности после сегодняшнего матча «+12». Игрока нахваливал даже Джон Торторелла, а слова такого требовательного тренера вряд ли могут быть пустыми.
«Баффало» сумел вернуть интригу в противостояние, сократил отставание до минимума, но спасти матч не получилось. Лучшая возможность для этого у хозяев была в формате «5 на 3», когда по очереди заработали удаления Егор Чинахов и Густав Нюквист. В концовке встречи Гавриков забросил свою вторую шайбу, но сделал это уже в пустые ворота. Для него этот дубль стал первым в НХЛ.
«Колорадо» — «Оттава» — 7:5 (2:2, 1:1, 4:2)
Своим первым голом в сезоне сегодня также отличился защитник «Оттавы» Артем Зуб. В команде россиянину уже настолько доверяют, что 13 ноября в матче против «Питтсбурга» он установил свой личный рекорд по игровому времени в НХЛ — 27:46 на площадке. Неплохо для игрока, который проводит в лиге только второй сезон. Сегодня его команде противостоял «Колорадо», и встреча получилась очень результативной, где интрига сохранялась до последних секунд. В концовке первого периода Артем шикарным броском восстановил равновесие и сделал счет 2:2. На данный момент он уверенно держит марку одного из лучших российских защитников и постоянно выходит на лед в топ-4 обороны «Оттавы».
Набирает ход и Валерий Ничушкин, который вернулся после травмы всего 10 дней назад. За этот отрезок нападающий «Колорадо» успел трижды поразить ворота соперников, а сегодня уже на первой минуте встречи вывел свою команду вперед. Заряженность Ничушкина можно ставить в пример. Форвард перезапустил карьеру, обрел уверенность в себе, а сейчас прет как танк, даже несмотря на разговоры о применении им допинга перед Олимпиадой в Сочи. Хочется пожелать Валерию не сбавлять обороты и не реагировать на внешние факторы. В шести встречах на его счету уже 5 (3+2) очков, а сегодняшний матч он закончил с полезностью «+4».
«Нэшвилл» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
«Нэшвилл» на своем льду нанес поражение «Анахайму», которое стало для калифорнийской команды вторым подряд. После восьмиматчевой победной серии игра «Дакс» немного пошла на спад.
В составе хозяев сегодня был хорош Яков Тренин, признанный второй звездой встречи. Российский нападающий «Предаторз» отметился не только голевой передачей, но и победным голом в середине третьего периода. В текущем чемпионате на его счету 5 (2+3) очков.
Андрей Жданюк