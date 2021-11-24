Ночь в НХЛ: Василевский сделал первый «сухарь», а Радулов затмил главную звезду лиги

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 7, 24.11.2021, 3:00 Тампа-Бэй 4 Филадельфия 0

Лучший вратарь лиги последних лет Андрей Василевский сделал первый «сухарь» в чемпионате только в 15-м по счету матче, оставив без заброшенных шайб «Филадельфию». Для сравнения стоит отметить, что лидирующий по этому показателю Якоб Маркстрем из «Калгари» уже пять раз сыграл на «ноль». Дело не в текущей форме двух голкиперов. Их команды придерживаются разных игровых систем, поэтому шведу приходится проще. Главный тренер «Флэймз» Дэррил Саттер любит, чтобы его команда в первую очередь работала на оборону, тогда как «Тампа» на такой режим переключается ближе к плей-офф. Пока у Василевского работы хватает с головой.

Если брать игру с «Флайерс», то 34 отраженных броска — совсем не свидетельство того, что россиянину постоянно приходилось стоять на голове. Полевые игроки «Лайтнинг» на протяжении почти всего матча сохраняли концентрацию и мало позволяли сопернику бросать с убойных позиций. Хороший момент Клода Жиру в первом периоде, уверенно нейтрализованный Василевским, выглядел в большей степени стечением обстоятельств, чем закономерностью.

Пренеприятное известие для «Тампы» пришло незадолго до матча. Ведущий центрфорвард команды Брэйден Пойнт выбыл из строя как минимум на месяц. Он неудачно въехал в борт в недавнем матче с «Нью-Джерси». Однако даже без двух лучших нападающих «Болтс» выступают очень уверенно. За 12 последних матчей команда только однажды осталась без очков, одержав на этом отрезке девять побед. Для южан нынешняя ситуация крайне полезная, поскольку дает шанс развиваться, сыгрываться и получать ценный опыт остальным хоккеистам. В кубковых матчах это должно очень сильно пригодиться. Когда же в строй вернутся Пойнт и Никита Кучеров, «Тампа» снова станет похожей на главного охотника за Кубком Стэнли.

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В ее составе периодически выстреливают люди, от которых ничего сногсшибательного совсем не ждешь. Видимо, сказывается чемпионская аура, которая добавляет здоровой наглости даже силовикам из третьей пары и четвертого звена. Защитник Зак Богосян не забивал 62 матча, но в отдельной взятой игре выдал пару приемов, больше уместных для молодых парней типа Кэйла Макара или Миро Хейсканена, — открыл счет классным щелчком, а потом шикарно нарисовал гол для Стива Стэмкоса. «Филадельфия», несмотря на высокую бросковую активность, позитивного впечатления не оставила. Самым активным в ее составе оказался заурядный форвард четвертого звена Зак Макюэн. Он очень старался и один раз попал в штангу.

Поводов для радости за российских нападающих «Далласа» Александра Радулова и Дениса Гурьянова в текущем чемпионате пока по минимуму. Но в очередном матче оба наконец были заметны с положительной стороны. Этому во многом поспособствовал «Эдмонтон». Порой складывалось впечатление, что гости забыли выйти на лед. Коннор Макдэвид растворился на площадке, словно кусок сахара в кипящей воде, и впервые в чемпионате остался без набранных очков. Его результативная серия с учетом прошлого сезона составила 25 матчей. На последней минуте матче канадец взорвался, заработал удаление и потом в большинстве броском в касание отправил шайбу в перекладину. Но это был лишь эпизод, не отражавший общей картины. «Даллас» доминировал почти все 60 минут.

Реагировать с ужасом на факт, что Радулов выходит в равных составах в четвертом звене, не имеет смысла. Ветеран среди нападающих по игровому времени в матче против «Ойлерс» уступил только своему партнеру по тройке Радеку Факсе, который в отличие от россиянина выходит в меньшинстве. Радулов был очень близок к тому, чтобы забить свой второй гол в сезоне — он искусно подкорректировал полет шайбы, но она еще задела одноклубника Роопе Хинца прежде, чем влетела в сетку. Энергия из него фонтаном, как было раньше, уже не бьет. Александр вспыхивает теперь лишь эпизодами. Возраст стремительно забирает свое, ведь форварду уже 35 лет.

Молодой Гурьянов тоже не может похвастаться стабильностью. Тольяттинец визуально активен, много бегает и часто бросает, но совсем не кажется, что по игре выходит на новый уровень. Его гол, забитый после быстрой атаки и ошибки защитника «Эдмонтона» Тайсона Бэрри, вышел красивым. Но если бы кто-то меня спросил, стоит ли брать Гурьянова на Олимпиаду, то я бы засомневался.