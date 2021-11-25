Гол Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ против «Детройта»

ТАСС, 25 ноября. «Детройт» со счетом 4:2 обыграл «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Детройта» шайбы забросили Лукас Реймонд (14-я минута), Дилан Ларкин (28), Адам Эрн (45), Робби Фаббри (59, в пустые ворота). У гостей отличились российский нападающий Павел Бучневич (33) и Дэвид Перрон (42).

Бучневич забросил пятую шайбу в сезоне, также в его активе шесть результативных передач за 17 игр. Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников отметился голевым пасом, набрав 11 очков (семь голов + четыре передачи) в 21 матче.

«Детройт» идет четвертым в таблице Атлантического дивизиона, набрав 21 очко в 21 матче, «Сент-Луис» занимает вторую строчку в Центральном дивизионе с 22 очками в 19 играх. В следующем матче «Детройт» 28 ноября дома сыграет с «Баффало», «Сент-Луис» 26 ноября приедет в гости к «Чикаго».

В других матчах игрового дня «Бостон» обыграл «Баффало» (5:1), «Питтсбург» — «Ванкувер» (4:1), «Коламбус» со счетом 3:0 победил «Виннипег», российский защитник Владислав Гавриков отметился голевой передачей. Результативный пас также отдал Дмитрий Куликов, выступающий за «Миннесоту», которая обыграла «Нью-Джерси» (3:2, в серии буллитов). «Флорида» оказалась сильнее «Филадельфии» (2:1 ОТ), голкипер победившей команды Сергей Бобровский отразил 32 броска, у проигравших голевой передачей отметился российский защитник Иван Проворов.