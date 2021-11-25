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11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двадцать сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Айлендерс
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась на «Ю-Би-Эс-Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Крис Крайдер (21-я минута и 52-я), также голами отметились Кевин Руни (35) и Баркли Гудроу (52). У хозяев автором единственной шайбы стал Энди Андреофф (44).

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 17 бросков из 21. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 20 сейвов. Нападающий Артемий Панарин очков не набрал.

Айлендерс
1:4
0:0, 0:2, 1:2
Рейнджерс
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