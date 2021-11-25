Двадцать сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби

Хоккей, НХЛ, Неделя 725.11.2021, 03:30 (МСК UTC+3)UBS Arena, 17255 зрителей
|Семен Варламов
|Игорь Шестеркин
|01:23
|Кайл Палмиери
|03:57
|Барклай Гудроу
|15:05
|Адам Фокс
|16:12
|Мэтью Барзал
|20:06
|Мэтью Барзал
|20:29
|Крис Крайдер(Адам Фокс, Райан Строум)
|22:28
|Райан Строум
|25:30
|Филип Хытил
|31:44
|Жан-Габриэль Пажо
|34:28
|Кевин Руни(Райан Ривз, Барклай Гудроу)
|37:39
|Райан Строум
|43:52
|Энди Эндреофф(Себастьян Ахо, Отто Койвула)
|44:12
|Кевин Руни(Райан Ривз, Патрик Немет)
|51:02
|Крис Крайдер(Мика Зибанежад, Каапо Какко)
|53:37
|Адам Фокс
|58:09
|Жан-Габриэль Пажо
|58:09
|Алексис Лафренье
|59:46
|Оливер Вальстрем
|59:46
|Оливер Вальстрем
|59:46
|Драйден Хант
Крис Крайдер (Рейнджерс), Кевин Руни (Рейнджерс), Райан Ривз (Рейнджерс)
|17
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0