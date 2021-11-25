Двадцать сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби

Встреча, которая состоялась на «Ю-Би-Эс-Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Крис Крайдер (21-я минута и 52-я), также голами отметились Кевин Руни (35) и Баркли Гудроу (52). У хозяев автором единственной шайбы стал Энди Андреофф (44).