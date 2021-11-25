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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин продолжает разрывать НХЛ. Александр установил очередной рекорд!

«Вашингтон» обыграл «Монреаль», Овечкин сделал три передачи, у Кузнецова и Орлова по голу.

Вашингтон
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Источник: Reuters

После сенсационного поражения от дебютантов НХЛ «Сиэтл Кракен» «Вашингтон Кэпиталз» вернулись домой, где приняли другого аутсайдера лиги — «Монреаль Канадиенс».

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Вчерашние финалисты Кубка Стэнли проводят новый сезон Национальной хоккейной лиги ужасно. Канадский гранд оформляет серию за серией из поражений и в 20-ти предыдущих встречах праздновал успех лишь пять раз. Для «Вашингтона» такой разбитый «Монреаль» был крайне желаемой добычей, чтобы закрыть прошлую неудачу в Сиэтле. И охота «столичным» удалась на славу!

В ворота «Канадиенс» подопечные Питера Лавиолетта отправили сразу шесть шайб. Больше в этом сезоне «Вашингтону» удалось забить только в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:7) — абсолютно худшей командой текущего розыгрыша регулярного чемпионата. Естественно, в уничтожении «Хабс» активное участие приняли российские звезды «Кэпиталз».

Во-первых, очередным голом отметился Евгений Кузнецов, о чьей поездке на Олимпиаду в Пекин мы продолжаем мечтать. Причем поразил ворота соперника Евгений максимально издевательским образом. Александр Овечкин отодвинулся от ворот и отдал на Джона Карлсона, тот прострелил на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Кузнецов спокойно принял шайбу и просто завел ее в рамку. Даже бросать не пришлось!

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Во-вторых, без результативных действий с площадки не ушел и Дмитрий Орлов. Российский защитник еще в дебюте матча ассистировал Нику Дауду, а в третьем периоде отличился и сам. Дмитрий не стал ничего выдумывать и просто мощно выстрелил с острого угла от левого борта, и шайба после небольшого рикошета залетела в ворота.

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Ну и в-третьих, не мог не заявить о себе Александр Овечкин. Пока все говорят о его погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки по голам в «регулярках», Ови возомнил себя суперассистентом. Сегодня российский капитан «Вашингтона» сделал аж три результативные передачи, из них одну — как раз Кузнецову. Для Овечкина этот ассистентский хет-трик стал первым с февраля 2018 года, если брать в расчет именно регулярные чемпионаты. Тогда от Александра пострадала «Миннесота Уайлд», еще не мечтавшая о Кирилле Капризове.

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Естественно, такая феерия Овечкина привела великого русского форварда к очередному уникальному достижению, коих уже и не счесть. Сделав три результативные передачи, россиянин довел число набранных очков до 33-х (15+18) в первых 20-ти матчах сезона. За всю историю «Вашингтона» добиться подобного не удавалось никому. Удивительно, как Александр в свои 36 лет продолжает бодаться с ненасытными Леоном Драйзайтлем и Коннором Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз». Второго Ови, к слову, обошел в списке бомбардиров НХЛ, но, вероятно, это не надолго. Впереди у «нефтяников» матч с «Аризоной».

Вашингтон
6:3
3:1, 1:1, 2:1
Монреаль
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