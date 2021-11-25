Овечкин продолжает разрывать НХЛ. Александр установил очередной рекорд!

После сенсационного поражения от дебютантов НХЛ «Сиэтл Кракен» «Вашингтон Кэпиталз» вернулись домой, где приняли другого аутсайдера лиги — «Монреаль Канадиенс».

Вчерашние финалисты Кубка Стэнли проводят новый сезон Национальной хоккейной лиги ужасно. Канадский гранд оформляет серию за серией из поражений и в 20-ти предыдущих встречах праздновал успех лишь пять раз. Для «Вашингтона» такой разбитый «Монреаль» был крайне желаемой добычей, чтобы закрыть прошлую неудачу в Сиэтле. И охота «столичным» удалась на славу!

В ворота «Канадиенс» подопечные Питера Лавиолетта отправили сразу шесть шайб. Больше в этом сезоне «Вашингтону» удалось забить только в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:7) — абсолютно худшей командой текущего розыгрыша регулярного чемпионата. Естественно, в уничтожении «Хабс» активное участие приняли российские звезды «Кэпиталз».

Во-первых, очередным голом отметился Евгений Кузнецов, о чьей поездке на Олимпиаду в Пекин мы продолжаем мечтать. Причем поразил ворота соперника Евгений максимально издевательским образом. Александр Овечкин отодвинулся от ворот и отдал на Джона Карлсона, тот прострелил на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Кузнецов спокойно принял шайбу и просто завел ее в рамку. Даже бросать не пришлось!

Во-вторых, без результативных действий с площадки не ушел и Дмитрий Орлов. Российский защитник еще в дебюте матча ассистировал Нику Дауду, а в третьем периоде отличился и сам. Дмитрий не стал ничего выдумывать и просто мощно выстрелил с острого угла от левого борта, и шайба после небольшого рикошета залетела в ворота.

Ну и в-третьих, не мог не заявить о себе Александр Овечкин. Пока все говорят о его погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки по голам в «регулярках», Ови возомнил себя суперассистентом. Сегодня российский капитан «Вашингтона» сделал аж три результативные передачи, из них одну — как раз Кузнецову. Для Овечкина этот ассистентский хет-трик стал первым с февраля 2018 года, если брать в расчет именно регулярные чемпионаты. Тогда от Александра пострадала «Миннесота Уайлд», еще не мечтавшая о Кирилле Капризове.