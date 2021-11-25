«Он невероятен». Русский вратарь разучился проигрывать — Бобровский тащит «Флориду» к историческому достижению

«В этом году Бобровский является одним из лучших голкиперов лиги, он невероятен. Очень рад за него, он один из самых трудолюбивых игроков в НХЛ».

Эти слова принадлежат защитнику «Флориды» Аарону Экбладу, и сказаны они были после очередной домашней победы «Пантерз» над «Филадельфией». В этой встрече Бобровский вновь сыграл удачно и отразил 32 броска из 33.

Глупо отрицать тот факт, что двукратный обладатель «Везины» наконец-то вернулся на свой уровень и демонстрирует ту игру, которую от него ждали сразу после перехода во «Флориду». Но на адаптацию к новым условиям у Сергея ушло два года. Тем не менее, если с этого момента нашему соотечественнику удастся показывать свой уровень на постоянной основе, то несколько мучительных лет ожидания определенно стоили того.

С самого начала сезона Бобровский играет просто шикарно и стабильно приносит своей команде победы. Изменения в игре Сергея заметны как внешне, так и статистически: по проценту отраженных бросков среди голкиперов, сыгравших более 10 встреч, он занимает третье место (94%), а по коэффициенту надежности с результатом в 1,9 наш соотечественник расположился на шестом месте. Еще в прошлом сезоне по обоим показателям Боб не входил даже в топ-40 голкиперов НХЛ (2,91 в среднем шайб за матч и 90,6% отраженных бросков)!

Перерождение голкипера «Пантер» подтверждает еще и тот факт, что Боб — один из немногих вратарей, которые в этом сезоне еще не потерпели ни одного поражения в основное время. Воспитанник новокузнецкого хоккея также является одной из главных причин, по которой «Флорида» прямо сейчас занимает первое место в сводной таблице регулярного чемпионата и является лучшей командой лиги.

Несмотря на то, что «Пантерз» имеют неплохой очковый запас и могут быть уверены в своем положении в таблице, встреча с «Филадельфией» в ночь со среды на четверг по московскому времени была чрезвычайно важна для команды Бобровского. Причина этого проста — «Флорида» может установить рекорд НХЛ по продолжительности домашней победной серии на старте сезона. Перед игрой с «Флайерз» на счету «Пантер» было 10 домашних побед кряду, и чтобы превзойти рекорд «Чикаго», датированный сезоном-1963/64 (11 побед подряд), команде из солнечного штата необходимо побеждать в двух встречах кряду. И на 50% подопечные Эндрю Брюнетта эту цель уже выполнили, одержав победу над «Филадельфией» в овертайме.

При этом у «Флайерз» было достаточно голевых моментов, чтобы вырваться вперед. Но каждый раз у «Флориды» был козырь в рукаве в лице Сергея Бобровского. Просто посмотрите, как внешне спокойно и легко двукратный обладатель «Везина Трофи» справился с выходом соперника «2 в 1».

А вот сейв Боба за 4 минуты до конца основного времени встречи, без которого у «Пантерз» не было бы никаких шансов на победу в матче.