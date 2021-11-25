«Он невероятен». Русский вратарь разучился проигрывать — Бобровский тащит «Флориду» к историческому достижению
Победная серия «Пантерз» на своем льду продолжается.
Победная серия «Пантерз» на своем льду продолжается.
«В этом году Бобровский является одним из лучших голкиперов лиги, он невероятен. Очень рад за него, он один из самых трудолюбивых игроков в НХЛ».
Эти слова принадлежат защитнику «Флориды» Аарону Экбладу, и сказаны они были после очередной домашней победы «Пантерз» над «Филадельфией». В этой встрече Бобровский вновь сыграл удачно и отразил 32 броска из 33.
Глупо отрицать тот факт, что двукратный обладатель «Везины» наконец-то вернулся на свой уровень и демонстрирует ту игру, которую от него ждали сразу после перехода во «Флориду». Но на адаптацию к новым условиям у Сергея ушло два года. Тем не менее, если с этого момента нашему соотечественнику удастся показывать свой уровень на постоянной основе, то несколько мучительных лет ожидания определенно стоили того.
С самого начала сезона Бобровский играет просто шикарно и стабильно приносит своей команде победы. Изменения в игре Сергея заметны как внешне, так и статистически: по проценту отраженных бросков среди голкиперов, сыгравших более 10 встреч, он занимает третье место (94%), а по коэффициенту надежности с результатом в 1,9 наш соотечественник расположился на шестом месте. Еще в прошлом сезоне по обоим показателям Боб не входил даже в топ-40 голкиперов НХЛ (2,91 в среднем шайб за матч и 90,6% отраженных бросков)!
Перерождение голкипера «Пантер» подтверждает еще и тот факт, что Боб — один из немногих вратарей, которые в этом сезоне еще не потерпели ни одного поражения в основное время. Воспитанник новокузнецкого хоккея также является одной из главных причин, по которой «Флорида» прямо сейчас занимает первое место в сводной таблице регулярного чемпионата и является лучшей командой лиги.
Несмотря на то, что «Пантерз» имеют неплохой очковый запас и могут быть уверены в своем положении в таблице, встреча с «Филадельфией» в ночь со среды на четверг по московскому времени была чрезвычайно важна для команды Бобровского. Причина этого проста — «Флорида» может установить рекорд НХЛ по продолжительности домашней победной серии на старте сезона. Перед игрой с «Флайерз» на счету «Пантер» было 10 домашних побед кряду, и чтобы превзойти рекорд «Чикаго», датированный сезоном-1963/64 (11 побед подряд), команде из солнечного штата необходимо побеждать в двух встречах кряду. И на 50% подопечные Эндрю Брюнетта эту цель уже выполнили, одержав победу над «Филадельфией» в овертайме.
При этом у «Флайерз» было достаточно голевых моментов, чтобы вырваться вперед. Но каждый раз у «Флориды» был козырь в рукаве в лице Сергея Бобровского. Просто посмотрите, как внешне спокойно и легко двукратный обладатель «Везина Трофи» справился с выходом соперника «2 в 1».
А вот сейв Боба за 4 минуты до конца основного времени встречи, без которого у «Пантерз» не было бы никаких шансов на победу в матче.
«Я из маленького города в России, и все, что у меня есть — это упорный труд. Я люблю хоккей и все, что с ним связано. И я благодарен за все, что имею. У меня отличная семья. У меня теперь есть прекрасная здоровая дочь. Я играю в отличном месте с отличными товарищами по команде. Я счастлив», — сказал Бобровский после окончания встречи.