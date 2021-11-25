Гол Ничушкина помог «Колорадо» одержать 6-ю победу кряду. «Эвеланш» обыграли «Анахайм»

Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них шестой кряду.

В составе хозяев отличились Кейл Макар, Алекс Ньюхук, Николя Обе-Кюбель, Назем Кадри и Валерий Ничушкин. У гостей дублем отметился Сонни Милано.

26-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 18 минут 42 секунды и отметился заброшенной шайбой, заработав коэффициент полезности «+2». У него семь (4+3) очков в семи матчах текущего сезона НХЛ. При этом он впервые в своей заокеанской карьере забрасывает уже в трёх играх кряду.

Отметим, что для Ничушкина эта шайба стала 50-й в 350-м матче в НХЛ.