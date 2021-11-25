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11:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Ничушкина помог «Колорадо» одержать 6-ю победу кряду. «Эвеланш» обыграли «Анахайм»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Анахайм Дакс».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них шестой кряду.

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В составе хозяев отличились Кейл Макар, Алекс Ньюхук, Николя Обе-Кюбель, Назем Кадри и Валерий Ничушкин. У гостей дублем отметился Сонни Милано.

26-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провёл на льду 18 минут 42 секунды и отметился заброшенной шайбой, заработав коэффициент полезности «+2». У него семь (4+3) очков в семи матчах текущего сезона НХЛ. При этом он впервые в своей заокеанской карьере забрасывает уже в трёх играх кряду.

Отметим, что для Ничушкина эта шайба стала 50-й в 350-м матче в НХЛ.

Ранее состоялся матч между «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой гостей со счётом 5:2. У форварда «Нэшвилла» Якова Тренина — «-2» за 12.21 на льду, его соотечественник из «Вегаса» Евгений Дадонов также не отметился результативными действиями.

Колорадо
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Анахайм
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