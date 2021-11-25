Макдэвид обогнал Овечкина в гонке бомбардиров, вернувшись на второе место

Теперь у канадца 36 очков в сезоне, и он обогнал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на три балла.

В текущем сезоне Макдэвид провёл 19 игр и набрал в них 36 очков: забросил 14 шайб и отдал 22 результативные передачи.

Напомним, что «Вашингтон» проводил свой матч на несколько часов раньше, а Овечкин оформил ассистентский хет-трик, обогнав Макдэвида. Однако на второй строчке хоккеист продержался недолго.

На счету Овечкина 33 очка в 20 встречах. Капитан «Кэпиталз» забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач.