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12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Макдэвид обогнал Овечкина в гонке бомбардиров, вернувшись на второе место

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче с «Аризоной Койотс» набрал четыре очка — оформил дубль и отдал две результативные передачи.

Аризона
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Источник: AP 2021

Теперь у канадца 36 очков в сезоне, и он обогнал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на три балла.

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В текущем сезоне Макдэвид провёл 19 игр и набрал в них 36 очков: забросил 14 шайб и отдал 22 результативные передачи.

Напомним, что «Вашингтон» проводил свой матч на несколько часов раньше, а Овечкин оформил ассистентский хет-трик, обогнав Макдэвида. Однако на второй строчке хоккеист продержался недолго.

На счету Овечкина 33 очка в 20 встречах. Капитан «Кэпиталз» забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач.

Сейчас «Эдмонтон» занимает второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Калгари Флэймз» на один балл, но имея одну встречу в запасе.

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