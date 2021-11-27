Овечкин оформил первый хет-трик сезона в матче НХЛ

Об этом говорится на официальной странице Washington Capitals в Twitter.

Таким образом, 36-летний Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по числу хет-триков. Россиянин отличился на 23, 24, 45 минутах, эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге.

На данный момент «Вашингтон» побеждает со счетом 4:2. В этом сезоне на счету Овечкина 36 (18+18) очков в 21 матче. Встреча проходит в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена».