Панарин взбесился и кинул перчатку в канадского хулигана. Что Маршанд наговорил русской звезде?

За весь прошлый сезон у Артемия Панарина было 6 минут штрафа. В последней игре текущего сезона против «Бостона» российский бомбардир получил в два раза больше штрафа, чем за весь прошлый год, а виной тому стал главный провокатор НХЛ Брэд Маршанд.

Если сказать, что Маршанда не любят — не сказать ничего, поскольку иногда на него криво глядели даже одноклубники. Да, Брэд — очень неплохой хоккеист, а в последние годы у него прорезался снайперский талант, но характер и поведение на льду иногда просто ужасают. Именно он стал возмутителем спокойствия, взяв моду лизать соперников во время плотной борьбы где-нибудь в углу площадки или на пятачке — дошло до того, что сам Гэри Беттмэн делал ему внушение, которое, впрочем, тот успешно проигнорировал. Ну, а в мастерстве «залезть под кожу», вывести из себя и блеснуть соленым словцом Маршанду просто нет равных.

В конце матча, когда счет был уже 5:2 в пользу «Рейнджерс», у Панарина сдали нервы. И он, и Маршан находились на своих скамейках запасных, но «крыса» что-то такое сказал Артемию, что тот не выдержал, и, перегнувшись через бортик, швырнул в Маршанда крагу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/n_5-uxmOSZk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оба хоккеиста получили штрафы, но главным вопросом осталось содержание беседы.

Что же сказал Маршанд такого, что выбесил спокойного и веселого Хлебушка?

«Я понятия не имею. Я стоял на другом конце скамейки», — сразу «отъехал» главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.

«Меня это застало врасплох. В меня много чего кидали, но обычно это делали не игроки. Что я сказал Панарину? Ну мы просто обсуждали ужин на День Благодарения. Наверное, ему не понравилось то, что ел я», — с привычной ухмылкой объяснил сам Маршанд.

Реакция на поступок Панарина оказалась двоякой, и, в первую очередь из-за того, что не было возможности выяснить содержание слов Маршанда.

«Ясно, что это было безобидно, учитывая, что это была лишь перчатка. Но можно ожидать, что Панарина ждет какое-то наказание, поскольку лига не должна мириться с таким метанием вещей с одной скамейки на другую, да еще и во время матча, который транслируют по национальному телевидению. Грязный поступок Панарина. Лига должна взять это на карандаш», — отметил обозреватель Boston Hockey Now Джо Хаггерти.

«Похоже на словесную войну, и речь здесь не о начинке для праздничной индейки. Способность Маршанда залезать под кожу не имеет себе равных, даже Панарин стал жертвой», — отметил обозреватель Sportsnet Дэниэл Рейнберд.

«Не могу это комментировать. Когда-нибудь все выйдет наружу, но не сейчас», — сказал одноклубник Артемия нападающий Райан Строум.

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Не исключено, что Маршанд подготовился к противостоянию с Артемием и выучил несколько не самых приятных выражений на русском языке, так как трэш-ток на английском Панарин наверняка пропустил бы мимо ушей.

Увы, но вся эта история как-то затмила прекрасный гол Артемия в середине третьего периода, который, кстати, стал для «Синерубашечников» победным.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BhvuB0tabdw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К несчастью для болельщиков, матч-реванш, чтобы уладить счеты между Хлебушком и Крысой, запланирован аж на 23 апреля, когда «Рейнджеры» посетят Бостон.