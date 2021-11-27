Овечкин забросил 3 шайбы «Флориде» и стал 1-й звездой матча. У него 748 голов за карьеру в НХЛ, до Ягра — 18

Это были 746-й, 747-й и 748-й голы россиянина в карьере. Он идет на 4-м месте в списке лучших снайперов в истории лиги, до идущего третьим Яромира Ягра (766) осталось 18 шайб. Второе место занимает Горди Хоу (801), первое — Уэйн Гретцки (894).

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В текущем сезоне у Овечкина стало 36 (18+18) очков в 21 матче. Он разделил 2-е место в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона», они отстают только от его партнера по «Ойлерс» Леона Драйзайтля (40 очков). В гонке снайперов Овечкин идет на 2-м месте, уступая Драйзайтлю (20 голов).