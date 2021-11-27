«Это было сигналом для пробуждения». Овечкин — о попадании шайбы в лицо и наложении швов

«Да, это было своего рода сигналом для пробуждения», — приводит слова Овечкина журналист Саманта Пелл в «Твиттере».

Кроме того, отмечается, что россиянину пришлось наложить швы.

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.