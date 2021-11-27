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10:44 (мск), источник: БЕЛТА

Алексей Протас помог «Вашингтону» одолеть «Флориду» в матче чемпионата НХЛ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Алексей Протас помог «Вашингтон Кэпиталз» победить «Флориду Пантерз» в матче чемпионата НХЛ. Игра завершилась в пользу «столичных» со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2021

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас провел на льду 14 мин. 55 сек. (2 мин. 33 сек. в большинстве) и оформил ассистентский дубль, завершив матч с показателем полезности +1. Также на его счету один бросок по воротам и один перехват. В 10 матчах нынешнего сезона экс-игрок минского «Динамо» заработал уже три очка по системе гол+пас (0+3).

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В составе вашингтонской дружины хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин. Также гол на счету Тома Уилсона. В проигравшей команде отличились Джонатан Юбердо, Сэм Райнхарт и Картер Вераге.

К слову, хет-трик Александра Овечкина в матче с «Флоридой» стал первым для россиянина в нынешнем сезоне и 28-м в НХЛ. Он вышел на шестое место в истории лиги, которое делит с Марселем Дионном и Бобби Халлом. Рекорд лиги по данному показателю принадлежит Уэйну Гретцки, второе место занимает Марио Лемье, замыкает тройку лучших Майк Босси.

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Вашингтон
4:3
0:1, 3:1, 1:1
Флорида
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