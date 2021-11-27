Алексей Протас помог «Вашингтону» одолеть «Флориду» в матче чемпионата НХЛ

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас провел на льду 14 мин. 55 сек. (2 мин. 33 сек. в большинстве) и оформил ассистентский дубль, завершив матч с показателем полезности +1. Также на его счету один бросок по воротам и один перехват. В 10 матчах нынешнего сезона экс-игрок минского «Динамо» заработал уже три очка по системе гол+пас (0+3).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3vCXUFYPPuw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе вашингтонской дружины хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин. Также гол на счету Тома Уилсона. В проигравшей команде отличились Джонатан Юбердо, Сэм Райнхарт и Картер Вераге.