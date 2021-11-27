New York Post назвал истинные причины конфликта Панарина и Маршана

«Два источника подтвердили, что Брэд Маршан выкрикивал оскорбления в адрес Панарина со скамейки запасных “Бостона” в конце основного времени. При этом Маршан упомянул имя Владимира Путина и предположил, что ни одному россиянину не нравится форвард “Рейнджерс”, — приводит слова Брукса New York Post.