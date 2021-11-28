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00:59 (мск), источник: Sport24

Панарин признался, что бросил перчатку в Маршанда за его оскорбительные слова о России

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал штраф в размере 5 тысяч долларов, который ему пришлось заплатить за бросок перчатки в сторону нападающего «Бостона» Брэда Маршанда.

Рейнджерс
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Источник: AP 2021
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал штраф в размере 5 тысяч долларов, который ему пришлось заплатить за бросок перчатки в сторону нападающего «Бостона» Брэда Маршанда.

«Мне не нравится этот парень. Нечестно, что НХЛ оштрафовала только меня. Важно понимать, что не я первым начал. Я ничего хорошего о нем тоже не говорил, но когда человек затрагивает твою страну — это другое. Думаю, любой россиянин захотел бы встать на защиту своей страны.

В НХЛ много кто говорит плохие вещи. Но нужно оставаться людьми. Игры смотрят дети, мы должны подавать им пример. Трэш-ток — это весело, но нужно соблюдать баланс.

Я потерял 5 тысяч. Но спасибо пержнему генеральному менеджеру за контракт на 11,6 млн в год. Так что у меня все хорошо», — цитирует Панарина журналист Винс Меркоглиано.

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