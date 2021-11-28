Панарин признался, что бросил перчатку в Маршанда за его оскорбительные слова о России

«Мне не нравится этот парень. Нечестно, что НХЛ оштрафовала только меня. Важно понимать, что не я первым начал. Я ничего хорошего о нем тоже не говорил, но когда человек затрагивает твою страну — это другое. Думаю, любой россиянин захотел бы встать на защиту своей страны.



В НХЛ много кто говорит плохие вещи. Но нужно оставаться людьми. Игры смотрят дети, мы должны подавать им пример. Трэш-ток — это весело, но нужно соблюдать баланс.



Я потерял 5 тысяч. Но спасибо пержнему генеральному менеджеру за контракт на 11,6 млн в год. Так что у меня все хорошо», — цитирует Панарина журналист Винс Меркоглиано.