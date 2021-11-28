НХЛ отложила матчи «Айлендерс» из-за случаев заражения коронавирусом
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отложила ближайшие матчи «Нью-Йорк Айлендерс» как минимум до 30 ноября из-за случаев заражения коронавирусом в команде, сообщается на сайте НХЛ.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отложила ближайшие матчи «Нью-Йорк Айлендерс» как минимум до 30 ноября из-за случаев заражения коронавирусом в команде, сообщается на сайте НХЛ.
В настоящий момент восемь хоккеистов «Айлендерс» включены в протокол безопасности COVID-19. Решение было принято в качестве меры предосторожности с целью избежать дальнейшего распространения болезни в команде. НХЛ пересмотрит расписание матчей регулярного чемпионата «Айлендерс».
В ближайших матчах «Айлендерс» должны были встретиться с «Нью-Йорк Рейнджерс» (28 ноября) и «Филадельфией» (30 ноября).
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Игры в Пекине. При этом соглашение предусматривает возможность отказа, если ситуация с коронавирусом в мире изменится к худшему. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.