НХЛ отложила матчи «Айлендерс» из-за случаев заражения коронавирусом

В настоящий момент восемь хоккеистов «Айлендерс» включены в протокол безопасности COVID-19. Решение было принято в качестве меры предосторожности с целью избежать дальнейшего распространения болезни в команде. НХЛ пересмотрит расписание матчей регулярного чемпионата «Айлендерс».

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Игры в Пекине. При этом соглашение предусматривает возможность отказа, если ситуация с коронавирусом в мире изменится к худшему. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.