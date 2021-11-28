New York Post: Панарин бросил перчатку в канадца после оскорблений и упоминаний Путина

«Нью-Йорк Рейнджерс» в пятницу обыграли «Бостон Брюинз» со счетом 5:2. Последнюю шайбу забросил Панарин. На последних секундах матча Панарин и Маршанд спорили о чем-то со скамеек, после чего россиянин бросил в канадца перчатку. Панарина оштрафовали на $5 тыс. за неспортивное поведение.

Панарин подтвердил, что конфликт произошел из-за слов о России. «Я думаю, что нужно держать баланс. Важно знать, что это не я начал. Я тоже не говорил ничего хорошего о нем, но я думаю, что, когда вы касаетесь страны, все по-другому. Наверное, все россияне захотят защитить свою страну», — сказал хоккеист. Его слова приводит журналист USA Today Винс Меркальяно в Twitter.