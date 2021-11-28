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01:12 (мск), источник: Коммерсантъ

New York Post: Панарин бросил перчатку в канадца после оскорблений и упоминаний Путина

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин бросил перчатку в хоккеиста «Бостон Брюинз» Брэда Маршанда после того, как канадец сказал, что россиянина никто не любит на родине. Об этом сообщили источники New York Post. По их информации, Маршанд также упоминал президента России Владимира Путина.

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Источник: AFP 2021

«Нью-Йорк Рейнджерс» в пятницу обыграли «Бостон Брюинз» со счетом 5:2. Последнюю шайбу забросил Панарин. На последних секундах матча Панарин и Маршанд спорили о чем-то со скамеек, после чего россиянин бросил в канадца перчатку. Панарина оштрафовали на $5 тыс. за неспортивное поведение.

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Панарин подтвердил, что конфликт произошел из-за слов о России. «Я думаю, что нужно держать баланс. Важно знать, что это не я начал. Я тоже не говорил ничего хорошего о нем, но я думаю, что, когда вы касаетесь страны, все по-другому. Наверное, все россияне захотят защитить свою страну», — сказал хоккеист. Его слова приводит журналист USA Today Винс Меркальяно в Twitter.

Артемий Панарин в соцсетях часто критикует действия властей. В январе он выступал в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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