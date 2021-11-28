Овечкин в 36 лет разрывает НХЛ. Кто еще из российских игроков был хорош в этом возрасте?

От многочисленных рекордов капитана «Вашингтона» устать невозможно. Александр Овечкин на наших глазах переписывает историю мирового хоккея и делает это с завидным постоянством. В 21 матче текущего сезона российский форвард набрал 36 (18+18) очков, что стало не только его лучшим стартом за карьеру в лиге, но и лучшим стартом среди всех хоккеистов в 47-летней истории «Кэпиталз». Уму непостижимо, как это удается Александру в свои годы.

«Игроки НХЛ не должны становиться лучше, когда им 36 лет», — говорит редактор ESPN Питер Лоуренс-Ридделл. Однако именно это сейчас и делает Овечкин, который стал играть гораздо разнообразнее, при этом действуя исключительно в интересах команды, а не персональных рекордов. Можно не сомневаться, что полсотни очков покорятся Александру уже совсем скоро. А ведь всего восемь российских хоккеистов в возрасте 35+ набирали 50 и более баллов за один регулярный чемпионат НХЛ.

Вячеслав Козлов (нападающий)

Сезон-2008/09 («Атланта Трэшерз»);

Возраст — 36;

Сыгранные матчи: 82;

Очки: 76 (26+50).

Вячеслав Козлов — рекордсмен среди россиян по этому показателю. Хоккеист легендарной «Русской пятерки» «Детройта» был приглашен в «Атланту» для передачи опыта Илье Ковальчуку, на которого в клубе возлагались огромные надежды. 22 июня 2002 года «Трэшерз» отдали «Баффало» за Козлова два драфт-пика второго и третьего раундов, и именно в Атланте он отыграл свои последние семь сезонов в НХЛ. С 416 (145+271) очками в 537 матчах Козлов стал вторым российским бомбардиром в истории клуба после Ковальчука и пятым среди всех игроков (делит с Дастином Бафлином).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8_ADB7FRQNI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В свой 17-й сезон в НХЛ Вячеслав превзошел прежние бомбардирские показатели, однако следующий чемпионат оказался для ветерана последним в Северной Америке. «Атланта» уже находилась в предсмертном состоянии, а новую команду в лиге ему найти не удалось. «Уходить из хоккея мне рановато. Травм нет, здоровье позволяет играть. Думаю, что дождусь первого июля, а там посмотрим, как все будет складываться. Играть мне хочется, но играть с хорошими хоккеистами и в хорошей команде. Не исключаю и варианта переезда в КХЛ», — говорил тогда 37-летний форвард и действительно оказался в составе московского ЦСКА. На данный момент Козлов с 853 очками — восьмой российский бомбардир в истории НХЛ.

Игорь Ларионов (нападающий)

Сезон-1995/96 («Сан-Хосе» / «Детройт») / Сезон-1996/97 / Сезон-1998/99 (оба — «Детройт»);

Возраст — 35 / 36 / 38;

Сыгранные матчи: 73 / 64 / 75;

Очки: 73 (22+51) / 54 (12+42) / 63 (14+49).

Даже в 41 год Игорь Ларионов показывал игру достойного уровня и не просто помогал «Детройту», а решал исходы противостояний. В финале Кубка Стэнли-2002 в третьем матче серии против «Каролины» Ларионов забил дважды, вырвав для «Ред Уингз» победу в конце третьего овертайма. «Не думаю, что в моей карьере были более важные голы. Раньше я называл свою шайбу в финале Кубка Канады-1981, у меня также было несколько голов в овертаймах, но этот, пожалуй, самый важный для меня», — признался репортером нападающий, сыгравший в том матче почти 23 минуты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xrv-xLIsJTU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В карьере Ларионова было сразу три сезона, когда он в возрасте 35 и старше преодолевал планку в 50 очков, и, конечно, самое яркое время Профессора выпало на «Детройт». В 1995-м Ларионов принял важнейшее решение в карьере, потребовав обмен из «Шаркс». «Я покинул “Сан-Хосе” после четвертого матча регулярного чемпионата. На ужине сообщил ребятам, что завтра затребую обмен. В чем причина? В конце сезона я просил руководство оставить Макарова, аргументируя это тем, что он очень нужен для игры в большинстве и с ним легче будет подтянуть молодежь. Ко мне не прислушались. И в начале нового сезона я понял, что переживать перестройку не готов», — вспоминал Ларионов. Игорь приехал в НХЛ в 28 лет и играл почти до 44, закончив карьеру в «Нью-Джерси».

Сергей Макаров (нападающий)

Сезон-1993/94 («Сан-Хосе»);

Возраст — 35;

Сыгранные матчи: 80;

Очки: 68 (30+38).

В 1994 году Сергей Макаров на пару с Игорем Ларионовым помогли сотворить настоящую калифорнийскую сенсацию, когда «Шаркс» впервые попали в плей-офф и в первом же раунде выбили из розыгрыша грозный «Детройт» (4−3 в серии). Сказка могла продолжиться, но во втором раунде «Сан-Хосе» в плотной борьбе уступил «Торонто» (3−4).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wSH7O9r_tFo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Макаров стал лучшим бомбардиром команды в регулярке, набрав 68 очков. В том сезоне существовало потрясающее звено «Акул», которое получило название Ov-Line. Все дело в окончаниях: MakarOV — LarionOV — GarpenlOV. Шведского форварда даже в шутку называли русским. Значение этой тройки для хоккея отмечают и за океаном. Несколько лет назад американский канал ESPN выбирал лучшие сочетания НХЛ за последние 30 лет, и звено Макаров — Ларионов — Гарпенлев было отмечено в категории «Культовая классика».

Просуществовала тройка Ov-Line недолго, ведь уже в следующем сезоне Гарпенлев был обменян во «Флориду». Макаров пусть не так ярко, но отыграл за «Акул» еще 43 матча. В 1995-м он уехал в Швейцарию, а в 1996-м вернулся еще раз в 38-летнем возрасте, подписав контракт с «Далласом», где отыграл всего несколько матчей. Как вспоминал потом форвард, наставник «Старз» Кен Хичкок взялся учить его играть в хоккей. «В один из первых дней он начал чертить мне какие-то схемы: как обводить, где открываться, куда вбрасывать шайбу. Мне стало смешно», — рассказывал Сергей в интервью «СЭ».

Павел Дацюк (нападающий)

Сезон-2014/15 («Детройт»);

Возраст — 36;

Сыгранные матчи: 63;

Очки: 65 (26+39).

18 июня 2016 года после 953 игр в регулярных чемпионатах Дацюк объявил о завершении карьеры в НХЛ и возвращении в Россию. У него оставался один год контракта размером 7,5 миллиона долларов, который 24 июня 2016 года был обменян в «Аризону». Павел занимает седьмое место в истории «Детройта» по результативности с 918 (314+604) очками, а в 2002 и 2008 годах он помог клубу завоевать Кубок Стэнли. Дацюк четыре раза подряд завоевал «Леди Бинг Трофи» (2006−2009) за джентльменское поведение на льду и три раза подряд (2008−2010) стал обладателем «Селки Трофи» как лучший оборонительный форвард НХЛ.

В 36 лет Волшебник выбил 65 очков за регулярку, но уже через год принял решение вернуться на родину. 10 марта 2021 года пятом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина с «Авангардом» Дацюк забросил шайбу в возрасте 42 лет и 233 дней и стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ. До сих пор легендарный форвард не объявил официально о завершении карьеры, но практически очевидно, что для себя Павел решение уже принял.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xrv-xLIsJTU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Ковалев (нападающий)

Сезон-2008/09 («Монреаль»);

Возраст — 35;

Сыгранные матчи: 78;

Очки: 65 (26+39).

Ковалев играл за «Монреаль» с 2004 по 2009 год и благодаря травме Саку Койву стал первым русским капитаном в истории клуба. Именно в этой команде он выдал свой второй по результативности сезон после 95 очков за «Питтсбург» (2000/01), причем сделал это в возрасте 35 лет. Интересно, что после Ковалева ни один игрок «Канадиенс» не смог добраться до планки в 84 очка. Лучший результат — 72 балла Макса Доми в чемпионате-2018/19.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nO5BYv8KnNg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ковалев занимает первое место среди россиян по количеству матчей в регулярных сезонах НХЛ. Он провел 1316 игр и входит в топ-60 по этому показателю в истории лиги. «Я много раз говорил, что хотел бы играть до 50 лет. Я знаю свои возможности, но травмы, которые преследовали меня в последние годы, не позволяют это сделать. Мне было трудно принять это решение, но я должен уйти», — сказал хоккеист после того, как в 41 год завершил карьеру в составе швейцарского «Виспа».

Ковалев стал третьим россиянином, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. До него подобное удавалось только Сергею Федорову и Александру Могильному. При этом Алексей неоднократно признавался, что не следит за статистикой. Свой 1000-й балл Ковалев набрал в составе «Оттавы» на 10-й минуте матча против «Кингз», забив гол и при этом сломав свою клюшку во время броска.

Сергей Зубов (защитник)

Сезон-2005/06 / Сезон-2006/07 (оба — «Даллас»);

Возраст — 35 / 36;

Сыгранные матчи: 78 / 78;

Очки: 71 (13+58) / 54 (12+42).

Сезон-2006/07 («Даллас»). Возраст — 36. Сыгранные матчи: 78. Очки: 54 (12+42).

28 января 2022 года «Даллас» перед матчем с «Вашингтоном» выведет из обращения 56-й номер Сергея Зубова. Лучшего признания со стороны клуба, пожалуй, не придумать. Зубов станет шестым игроком, номер которого будет поднят под своды арены «Старз», а также вторым россиянином в истории НХЛ, удостоившимся такой чести (ранее «Ванкувером» был выведен из обращения 10-й номер Павла Буре).

Сергей провел в «Далласе» 12 сезонов (с 1996 по 2009 год) и остается лидером среди защитников в истории клуба «Старз»/ «Миннесота Норт Старз» по набранным очкам (549), заброшенным шайбам (111), результативным передачам (438), сыгранным матчам (839), голам в большинстве (60), показателю полезности (+103) и броскам в створ ворот (1694). «Даллас» стал последним клубом легендарного защитника в НХЛ. Он покинул лигу в возрасте 39 лет и еще один сезон провел в составе питерского СКА.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DCP0OsHeZK0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Решение напрашивалось само собой, так как у меня случился рецидив травмы бедра. Если бы не это, думаю, поиграл бы еще несколько лет. Даже в таком возрасте можно набрать оптимальную форму, если правильно питаться и грамотно проводить физическую подготовку. Но не судьба. Как и любому максималисту, мне бы хотелось иметь больше трофеев в своей коллекции. Считаю, что я недосчитался нескольких Кубков Стэнли», — говорил Зубов после окончания карьеры.

Сергей Гончар (защитник)

Сезон-2009/10 («Питтсбург»);

Возраст — 35;

Сыгранные матчи: 62;

Очки: 50 (11+39).

Свою хоккейную карьеру Сергей Гончар закончил в 41 год и после этого получил работу в тренерском штабе «Питтсбурга», где занимался развитием защитников. Он остается рекордсменом среди всех российских игроков обороны в НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах (1301), заброшенным шайбам (220), голам в большинстве (102) и овертаймах (4).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kQSLtgo8jqM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После ударного сезона-2009/10 игра Гончара стремительно пошла на спад, последовали обмены в «Оттаву», «Даллас» и «Монреаль». Канадский клуб стал последним пристанищем для Сергея. Хотя с окончанием карьеры он не торопился. «Пока не знаю, что меня ждет в дальнейшем, но уверен в одном: я хочу играть. Буду ждать предложений до первого июля и затем приму окончательное решение. Но мой план таков: провести еще один сезон, после чего взять паузу на год и подумать над своей дальнейшей карьерой», — говорил Гончар в июне 2015-го изданию Montreal Journal.

В то межсезонье 41-летний Гончар заключил пробный контракт с «Питтсбургом», за который выступал на протяжении пяти лет (с 2005 по 2010 год), однако по итогам просмотра не получил полноценного соглашения.

Андрей Марков (защитник)

Сезон-2014/15 («Монреаль»);

Возраст — 36;

Сыгранные матчи: 81;

Очки: 50 (10+40).

Марков провел за «Канадиенс» 14 сезонов, сыграл 990 матчей в регулярных чемпионатах, совсем чуть-чуть не дотянув до тысячи, и набрал 572 (119+453) очка. Это третий результат в истории НХЛ среди российских защитников после Сергея Зубова (771) и Сергея Гончара (811). Даже на финише своей карьеры Андрей показывал отличную игру и результативность. Если бы не многочисленные травмы, в том числе колена, из-за которой он пропустил полтора года, Марков мог достичь еще более впечатляющих цифр. Хотя ему и так есть чем гордиться. Больше матчей за легендарный клуб провели только пять человек: Анри Ришар, Ларри Робинсон, Боб Гейни, Жан Беливо и Клод Прово.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1NpL01zhrjk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Об окончании своей насыщенной карьеры Марков объявил в апреле 2020-го в возрасте 41 года, а последним его клубом стал ярославский «Локомотив». Последний матч в НХЛ Андрей сыграл 7 апреля 2017-го против «Тампы». «Хочу поблагодарить всех за поддержку и теплые слова. На самом деле каждый болельщик — разный. Есть советский, есть российский, и есть энхаэловский. Но я благодарен каждому за теплоту. Мне будет их всех не хватать. Хочу также сказать спасибо хейтерам, которые заряжали меня дополнительной энергией. Без них я бы наверняка не доиграл до такого возраста», — говорил немногословный Марков в интервью «СЭ».