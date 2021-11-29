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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин приблизился к Ягру в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Отставание — 17 шайб

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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Источник: AP 2021

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором заброшенной шайбы, которая стала для него 749-й в НХЛ, также заработав показатель полезности «+1». 36-летний россиянин провёл на льду 20 минут и 39 секунд, нанеся четыре броска в створ, совершив по 1 потере и перехвату и проведя один силовой приём.

Овечкин приблизился в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги к форварду Яромиру Ягру на расстояние 17 шайб. Чешский хоккеист имеет в своём активе 766 голов.

Второе место занимает Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Первая строчка — за легендарным Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.

Каролина
2:4
0:0, 0:2, 2:2
Вашингтон
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