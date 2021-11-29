Капризов обдурил всю «Тампу»: чемпионов НХЛ не спас даже Василевский

Матчи между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесотой Уайлд» всегда являются гарантом зрелища, которое держит в напряжении до окончательного ухода хоккеистов со льда в раздевалки. Выделяется сие противостояние и огромной результативностью, не говоря уже о том, что «дикари» остаются одними из самых неудобных соперников для действующих обладателей Кубка Стэнли. Команды регулярно выдают классные шоу. Еще в начале недели они устроили настоящую голевую перестрелку, победителем из которой вышли «молнии» (5:4 ПБ), оказавшиеся чуть точнее в серии буллитов. И очень символично, что именно «Тампа» с «Миннесотой» завершили эту неделю огненным побоищем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--45b15093e8b10b1b532e" data-vnd="45b15093e8b10b1b532e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=45b15093e8b10b1b532e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды не стали откладывать дело в долгий ящик и оформили три гола на двоих уже в первом периоде. Счет на 12-й минуте открыли хозяева площадки в Сент-Поле. Ник Бьюгстад на скорости убежал от защитников по правому краю, подошел к воротам и аккуратно отправил шайбу прямо над плечом Андрея Василевского. Лучшему голкиперу мира оставалось лишь качнуть головой от удивления, как снаряд умудрился проскочить ему за шиворот.

На то, чтобы вернуть статус-кво, «Тампе» потребовалось менее минуты. Символично, что отличиться удалось именно Кори Перри — канадский ветеран НХЛ неизменно набирает очки уже в четырех матчах подряд и все более привыкает к празднованиям голов за свою новую команду. Для российских любителей хоккея очередной гол Перри приятен еще и тем, что свой вклад в него внес Михаил Сергачев. Мегаталантливый россиянин отдал пять результативных передач в последних пяти матчах!

Но если результативностью защитники «Тампы» действительно могут похвастать, то успешным выполнением своих непосредственных задач — нет. Второй гол «Миннесоты» в сегодняшнем матче лишь в очередной раз показал, что оборонительный механизм «Лайтнинг» сильно сбоит. Защитники у своих ворот так и не смогли разобраться друг с другом, чтобы выбросить шайбу из зоны, и в итоге подарили ее сопернику. Виктор Раск только этого и ждал и с удовольствием вписал свою фамилию в протокол матча.

О плохой игре «Тампы» в обороне говорит и тот факт, что Василевскому регулярно приходилось вступать в игру. За один матч по его воротам было нанесено аж 36 бросков, из которых российский голкипер отразил 33. И Андрей в свойственном себе стиле не просто спасал, но еще и делал это красиво. Чего только стоит эпизод в концовке второго периода, когда Василевский буквально заманил игроков «Миннесоты» в аттракцион «Попробуй забей мне» и совершил три красивых сейва в течение нескольких секунд. Защитники «Тампы» просто наблюдали за происходящим, и помог своему вратарю лишь Зак Богосян, ценой удаления сдвинувший ворота с места.

Незадолго до этого «Тампа» успела вновь сравнять счет. Алекс Киллорн после выигранного вбрасывания в чужой зоне спокойно сместился с правого края на левый и выполнил обычный наброс на ворота в надежде, что кто-то из партнеров подставит клюшку и переправит шайбу мимо Кэма Тальбо. Но в этом не было необходимости — голкипер «Миннесоты» не заметил полета шайбы из-за спины защитников и обнаружил снаряд уже у себя за спиной.

Та же участь едва не постигла Тальбо и в начале третьего периода, когда Богосяну немного не хватило исполнительского мастерства, чтобы перехитрить вратаря «Уайлд». Как себя вести в подобных моментах, качественно продемонстрировал Кирилл Капризов.

Российского форварда «Миннесоты» много критиковали в начале сезона, а Кирилл отреагировал на всю грязь лишь походом в парикмахерскую и ударной статистикой. До встречи с «Тампой» в активе россиянина было набрано 23 очка (6+17), из которых 4 (1+3) он записал на свой счет в игре с «Виннипег Джетс». Сегодня свою результативную серию Кирилл продлил, да как! Капризов в одиночку оставил в дураках едва ли не весь состав «Тампы», в стиле Коннора Макдэвида убежав от оппонентов и сделав пас на пятак на свободного Райана Хартмана. Тот тоже не сплоховал и красивым броском с разворота отправил шайбу точно в угол. Без шансов для Василевского.

«Наверное, каждый раз, когда Капризов ассистирует кому-либо, я все равно удивляюсь тому, как же круто он пасует», — справедливо отметил один из болельщиков «Миннесоты» в соцсетях.