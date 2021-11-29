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12:20 (мск), источник: Газета.Ру

Овечкин повторил достижение Горди Хоу и Теему Селянне

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз» (4:2) отметился заброшенной шайбой.

Каролина
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Источник: Reuters

Теперь на счету нападающего десять голов и 12 ассистов в 14 матчах, сыгранных в течение ноября.

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Россиянин стал лишь третьим хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить не менее десяти голов и сделать не менее десяти передач за один календарный месяц в возрасте 36 лет и старше. Ранее аналогичное достижение покорилось Горди Хоу (1965 год) и Теему Селянне (2006).

Овечкин приблизился в списке лучших снайперов в истории НХЛ к форварду Яромиру Ягру на расстояние 17 шайб. Чех имеет в своем активе 766 голов.

Рейтинг лучших бомбардиров возглавляет канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу с 801-й шайбой.

Столичный клуб вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 22 матчей. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своем активе 31 балл после 20 встреч.

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