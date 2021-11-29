Овечкин повторил достижение Горди Хоу и Теему Селянне

Теперь на счету нападающего десять голов и 12 ассистов в 14 матчах, сыгранных в течение ноября.

Россиянин стал лишь третьим хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить не менее десяти голов и сделать не менее десяти передач за один календарный месяц в возрасте 36 лет и старше. Ранее аналогичное достижение покорилось Горди Хоу (1965 год) и Теему Селянне (2006).

Овечкин приблизился в списке лучших снайперов в истории НХЛ к форварду Яромиру Ягру на расстояние 17 шайб. Чех имеет в своем активе 766 голов.

Рейтинг лучших бомбардиров возглавляет канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу с 801-й шайбой.