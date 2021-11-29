Белорус Протас забросил первую шайбу в НХЛ

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Белорусский нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Накануне «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, встреча закончилась со счетом 4:2.

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Заброшенными шайбами помимо Протаса отметились россияне Александр Овечкин (32-я минута) и Дмитрий Орлов (58), а также Джон Карлсон (59).

При этом Александр Овечкин вышел на третье место по дебютным голам в матчах НХЛ.

В проигравшей команде отличились Йеспери Котканиеми (47) и Нино Нидеррайтер (54).

После матча в раздевалке команды капитан «Кэпиталз» Овечкин вручил Протасу топор — как лучшему нападающему матча.

До этого момента на счету у 20-летнего белоруса было 10 встреч в лиге, по итогам которых он набрал 3 (0+3) результативных балла при показателе полезности «+1».

Напомним, что белорусский нападающий дебютировал в НХЛ в начале ноября. В своем первом матче в НХЛ в составе «Вашингтона» матче Протас отыграл 3 минуты 53 секунды и результативными действиями не отметился.