Овечкин признан первой звездой прошедшей недели в НХЛ

На прошедшей неделе россиянин набрал 7 (4 гола + 3 передачи) очков в трех матчах. В игре против «Флориды» (4:3) он оформил хет-трик, а в матче против «Монреаля» (6:3) отметился тремя результативными передачами. На данный момент он идет вторым в списке бомбардиров (37 очков) и снайперов (19 голов) лиги, уступая лишь немцу Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (40, 20+20). Овечкин забросил 749 шайб в регулярных чемпионатах, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, третьим с 766 голами идет Яромир Ягр. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), второе — Горди Хоу (801).