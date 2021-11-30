Панарин поделился опытом жизни без интернета: «Взял раскладушку Nokia — кайф. Если заблужусь — звоню Шестеркину»

«Я устал от большого количества информации. Последние лет пять поглощал все подряд. Сейчас почувствовал, что подзагадил свою голову. Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу. Взял себе раскладушку от Nokia с кнопками без интернета. Вообще не в курсе, где, что и кто сейчас говорит. Игорь Шестеркин иногда шокирует новостями. Я потом хожу несколько дней и перевариваю это все.



Сейчас я сажусь в автобус, смотрю по сторонам, хотя бы вижу города, в которые приезжаю играть. Просто наблюдаю за миром вокруг себя. У меня сейчас капитальный отходняк: книги, живое общение… Все по старинке. Единственное, иногда без навигатора сложно — для страховки приходится выезжать на полчаса раньше. В других городах изучаю карты в Ipad: запоминаю улицы, иду, заблужусь — звоню Шестеркину, он открывает Google Maps и ведет меня. Живу так уже месяц. Кайф, ничего не тревожит», — цитирует Панарина «РИА Новости».