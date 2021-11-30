Овечкин променял любимую женщину на эффектную гимнастку? Он возил Севастьянову в Сен-Тропе и знакомил с родителями
Возвращаемся в бурную молодость Ови.
Возвращаемся в бурную молодость Ови.
Еще 7−8 лет назад, до брака с Анастасией Шубской и рождения двоих сыновей, Александр Овечкин был одним из самых завидных женихов в российском спорте. Неудивительно, что в такой ситуации капитан «Вашингтона» заводил один роман за другим и даже несмотря на репутацию ловеласа пользовался большим вниманием со стороны противоположного пола.
Однако были среди множества кратковременных отношений великого снайпера и достаточно серьезные. Речь, разумеется, о любовном союзе Александра и известной теннисистки Марии Кириленко. Их отношения просуществовали достаточно долго, а слухи даже отправляли возлюбленных под венец, но до свадьбы дело так и не дошло. Причины разрыва Александра и Марии до сих пор неясны, но многие фанаты Ови искренне уверены, что существенную роль в расставании влюбленных сыграла гимнастка Каролина Севастьянова, которая и стала следующей после Кириленко девушкой форварда «Кэпиталз».
Севастьянова — известная гимнастка, обладательница золотых медалей юношеских Олимпийских игр 2010 года и Олимпиады-2012. Каролина приняла решение уйти из спорта в возрасте 17 лет, быстро переключившись на модельный бизнес и учебу.
Несмотря на тот факт, что Каролина вступила в отношения с известным хоккеистом в возрасте 19 лет, она по-философски относилась к прошлым романам и отношениям своего возлюбленного и не выказывала по этому поводу никакого раздражения или недовольства.
Точкой отсчета для отношений Овечкина и Севастьяновой стало фото, которое в свой инстаграм выложил известный баскетболист и друг звезды НХЛ Виталий Фридзон. На нем Ови впервые был замечен в компании олимпийской чемпионки — компания спортсменов отдыхала в Сен-Тропе.
К тому моменту лидер «Кэпиталз» все еще не поставил точку в своих отношениях с Марией Кириленко, поэтому многие считают истинной причиной их разрыва именно то фото. Однако сама теннисистка отрицает такой вариант развития событий.
«Об этой девушке я вообще впервые слышу, и я приняла для себя решение расторгнуть помолвку задолго до того, как в соцсетях появились эти снимки. Называть их основной причиной разрыва просто смешно — после трех лет из-за одной фотографии пары не расходятся. Есть куда более весомые причины. Говорить о них подробнее не буду», — говорила Кириленко.
Не желавшая раздувать из этой истории скандал Каролина подтвердила версию бывшей девушки своего возлюбленного:
«Когда я стала общаться с Сашей, он уже был свободен. Когда мы с Сашей и друзьями улетели отдыхать, Мария неожиданно объявила о расторжении помолвки через пресс-службу Федерации тенниса, и мне стали все звонить, был такой переполох!», — рассказывала известная гимнастка.
При этом Ови, как кажется, не считал отношения с Севастьяновой обычной интрижкой на короткий срок. Об этом свидетельствует тот факт, что хоккеист познакомил девушку со своими родителями.
«С обычным парнем точно не буду встречаться. Это, может, не очень красиво звучит. Но мужчина рядом со мной должен быть уверенным в себе, мужественным, надежным, харизматичным, деятельным и обеспеченным», — так Каролина описывала идеал своего мужчины. Стоит ли говорить, что Ови идеально подходил ей по всем вышеизложенным параметрам?
Но их союз продержался недолго. Причины расставания до сих пор неясны, но сейчас это и не важно, поскольку вскоре Александр Великий повстречал Анастасию Шубскую, которая впоследствии стала его женой и подарила ему двоих наследников — Сергея и Илью.
«Серьезно ли я относилась к отношениям? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Можно я отвечу, что мы с ним просто дружили? Он настоящий мужчина, без лишних слов. В отношениях с ним девушка как за каменной стеной. Он отвечает за свои слова и не разбрасывается ими», — говорила Севастьянова уже после окончания отношений с Овечкиным.
А спустя годы Каролина откровенно ответила на вопрос одного из подписчиков в инстаграме, который спросил о первой любви в жизни девушки.
«Первая любовь самая сильная? Нет, конечно. Просто в юном возрасте мы более чувствительные, впечатлительные и восприимчивые. Любая серьезная эмоция ощущается слишком ярко и остается в подсознании. Не нужно сравнивать эти чувства с сознательным возрастом и на это равняться. Считаю, первая любовь — это не любовь, а эмоции, которые мы испытываем в первый раз, а из-за нехватки опыта нам кажется, что это что-то серьезное, а на деле оказывается, что нет. У меня вообще первую любовь даже вспоминать не хочется», — написала бывшая девушки Ови.
Многие фанаты капитана «Вашингтона» предположили, что именно он был первой настоящей любовью олимпийской чемпионки, поэтому в этом ответе Севастьянова затрагивает как свои отношения с Овечкиным. Но правду мы уже вряд ли когда-то узнаем.
Михаил Самарцев