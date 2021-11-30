Три Кубка Стэнли выигрывали многие хоккеисты. Но 900 голов может забить только один

Противостояние Александра Овечкина и Сидни Кросби — пожалуй, двух лучших игроков, которые появились на радаре в 2000-х — на протяжении многих лет было одним из самых принципиальных (если не самым) в мировом хоккее. Споры о том, кто из них является лучшим, не прекращались с момента их дебюта в НХЛ и, как выяснилось, не прекращаются до сих пор.

Недавно журналист The Athletic Скотт Уилер в своём «твиттере» написал, что карьера Овечкина может быть более выдающейся, чем у Кросби. Несколько дней спустя его коллеги Иан Мендес и Хэйли Сэлвиан в подкасте The Athletic Hockey Show осбудили, можно ли всё-таки однозначно выделить кого-либо из них.

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«Противостояние Кросби и Овечкина сродни спору Месси или Роналду в футболе»

Иан Мендес: На прошлой неделе возродилось старое доброе противостояние Сида и Ови. Это Овечкин и Кросби. И Овечкин начал сезон в абсолютно сумасшедшем стиле. Возможно, он идёт на лучший сезон в карьере. И это в его-то возрасте! Наш приятель Скотт Уилер первым затронул эту тему на прошлой неделе, написав в своём «твиттере»: «Возможно, пора говорить, что карьера Овечкина лучше, чем у Кросби». Думаю, это хорошая тема для спора. Но есть вещь, которую я ненавижу в таких спорах — всё сводится к тому, что ты должен выбрать одного. А ведь это двое лучших игроков всех времён.

Если вы составите список из 10 лучших игроков в истории, эти двое точно будут там. Уилер спрашивал, окажется ли Овечкин на горе Рашмор для хоккеистов. Но здесь вопрос не в том, кого из них вы предпочтёте на пике формы. Хотя на пике я бы выбрал Кросби, основываясь на его позиции и некоторых других моментах. Но вопрос вот в чём: если Овечкин побьёт снайперский рекорд Гретцки, будет ли справедливо сказать, что его карьера была лучше, чем у Кросби? Не «лучше, как игрок», а провёл лучшую карьеру?

Хэйли Сэлвиан: Если ты думаешь, что забивать голы — самое важное в хоккее, — то да.

И. М.: Но является ли это самым важным?

Х. С.: Разве здесь не важнее не только забивать голы, но также создавать моменты, хорошо отрабатывать в защите и быть лучшим всесторонним игроком? Карьера Овечкина будет невероятной вне зависимости от того, побьёт он рекорд или нет. Я написала в «Твиттере», когда Скотт об этом заговорил: «Зачем ты это начал? Хватит спорить, на дворе 2021 год». Думаю, этот спор уже многим надоел.

Для меня это что-то сродни спору Месси — Роналду в футболе. Есть игрок — Месси — который отлично работает ногами, он может прорваться мимо кого угодно. Даже если вокруг него будут пять человек, он всё равно сможет выбраться из этой ситуации и забить. Он один из лучших футболистов в мире. Роналду также является очень техничным игроком, который может забить с любой точки. И все хотят обсудить, кто из них лучше, кто больше забил, кто чаще побеждал в Лиге чемпионов и завоёвывал трофеи, хотя мы могли бы просто наслаждаться игрой двух лучших игроков в мире в их расцвете в одно время.

На мой взгляд, Кросби — один из лучших всесторонних игроков в мире. Когда он был в расцвете, он был лучшим. А Овечкин всегда был одним из лучших снайперов. И та стадия карьеры, на которой он сейчас находится… Да, он становится старше, но мы видим, как он адаптируется к условиям и сохраняет свои навыки. Это невероятно и очень впечатляет, но здесь может быть предвзятость на основании последних выступлений. Сидни Кросби только что прошёл через операцию на кисти, пропустил начало сезона, затем принял участие в одной игре и заболел коронавирусом. Сейчас он пытается восстановиться от последствий травм и болезней и вернуться на лёд. Кросби провёл всего три матча, в то время как тело Овечкина работает шикарно. Он забивает, и это абсолютное безумие. Очевидно, что сейчас Овечкин лучше, но лишь на основании последних выступлений.

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«Лучший снайпер не значит лучший игрок»

И. М.: Думаю, если бы Овечкин закончил карьеру с 900 голами…

Х. С.: Это означало бы, что он лучший снайпер. Но это не равно лучшему игроку.

И. М.: И в этом моя мысль. Думаю, можно спорить, что если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то у него будет лучше именно карьера. Это не подразумевает, что он будет лучше как игрок. Это как с Марселем Дионном. Пожалуй, карьера Дионна была лучше, чем, например, у Петера Форсберга и Пола Карии. Но это не означает, что как игрок он был лучше них. Даже с учётом того, что Сидни выиграл три Кубка…

Х. С.: Думаешь, что голы лучше, чем трофеи и чемпионства? Как думаешь, что бы предпочёл Овечкин — три Кубка Стэнли, олимпийское золото и решающий гол в финале Олимпиады или снайперский рекорд?

И. М.: Что ж, это отличный вопрос. Но если при этом у меня будет снайперский рекорд и один Кубок? Чёрт возьми, возможно, я бы хотел быть Хэнком Аароном (член Зала славы бейсбола, рекордсмен МЛБ по количеству хоум-ранов. — Прим. «Чемпионата») своего вида спорта. Я бы хотел скинуть Гретцки с его пьедестала и стать чемпионом.

Сложно смотреть на голы и говорить: «Нет, он не лучший»

Х. С.: Все эти обсуждения хороши для подкастов, но мы так давно говорим о достижениях этих игроков… Даже сам Кросби уже сказал: «Я хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, это будет круто». Здорово, что их противостояние вышло на такой уровень. Я тоже думаю, что будет круто, если Овечкин установит рекорд. Это хорошая почва для споров — если он сделает это, будет ли его карьера лучше? Опять же, если голы и снайперский рекорд значат больше… Здесь каждый выбирает для себя, что он ценит больше, когда сравнивает карьерные пути игроков. Не знаю, опиралась бы я на то, как хоккеист играл и сколько он выиграл… Довольно сложно смотреть на количество голов и говорить: «Нет, он не лучший».





И. М.: Думаю, я бы хотел быть Овечкиным. Я бы предпочёл иметь снайперский рекорд всех времён и Кубок. Если бы это был только рекорд без трофеев, я бы скорее выбрал Сида. Но ведь у Овечкина есть Кубок! К тому же Сид — не единственный игрок, который выиграл три Кубка. Это делали многие — Тейвз, Кейн, Мессье… У многих есть больше трёх Кубков. Нет такого, чтобы только один игрок был обладателем трёх Кубков, но только один может забить 900 голов.