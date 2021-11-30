«Никто в России его не любит». Маршан рассказал, какие слова взбесили Панарина

«Я сказал, что в России никто его не любит. И если такие слова заставляют игроков так вести себя, то это самая мягкотелая лига в мире. Могу вас заверить, что со скамейки можно услышать куда более жесткие слова. И если он расплакался из-за этого, то пусть это будет на его совести», — приводит слова Маршана журналист Флуто Шинзава.