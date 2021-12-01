«Флорида» победила «Вашингтон», отыгравшись с 1:4. У Самсонова — 46 сейвов

К началу 3-го периода гости вели со счётом 4:1 — в составе «Вашингтона» к тому моменту отличились Коннор Макмайкл, Бек Маленстин, Ларс Эллер и Ник Дженсен. Автором единственного гола «Флориды» был Джо Торнтон. Однако в заключительном игровом отрезке хоккеисты хозяев смогли взять игру под свой контроль и четыре раза подряд поразить ворота «Кэпиталз» — забрасывали Райан Ломберг, Ээту Луостаринен, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт, чей гол в большинстве за 15 секунд до конца матча принёс его команде победу.