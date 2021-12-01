Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» одержать 4-ю победу подряд

Капризов забил гол на 28-й минуте, сделав счет 2:1. На 40-й он отдал голевой пас на Юнаса Бродина, который забросил четвертую шайбу «Миннесоты».
Россиянин набрал очки за результативность в третьей игре подряд (2+5), «Миннесота» выиграла четвертый раз кряду. Он и команда показали такие результаты в третий раз в сезоне. Всего на счету лучшего новичка прошлого чемпионата НХЛ Капризова в текущем первенстве семь голов и 18 результативных передач. Он считается лучшим бомбардиром команды.
«Миннесота» выиграла 15 из 22 матчей, набрала 31 очко и делит с «Калгари» первое место в таблице Западной конференции.