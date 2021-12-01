Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Анахайм
Б
45
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Каролина
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Аризона
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Коламбус
60
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Тампа-Бэй
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Детройт
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Сан-Хосе
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вашингтон
54
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» Руя Витории проиграл в гостях «Краснодару»
306:0! Россия разгромила Кипр
10:03 (мск), источник: РБК

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» одержать 4-ю победу подряд

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной». Встреча завершилась победой хозяев — 5:2.

Миннесота
АризонаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Капризов забил гол на 28-й минуте, сделав счет 2:1. На 40-й он отдал голевой пас на Юнаса Бродина, который забросил четвертую шайбу «Миннесоты».

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин набрал очки за результативность в третьей игре подряд (2+5), «Миннесота» выиграла четвертый раз кряду. Он и команда показали такие результаты в третий раз в сезоне. Всего на счету лучшего новичка прошлого чемпионата НХЛ Капризова в текущем первенстве семь голов и 18 результативных передач. Он считается лучшим бомбардиром команды.

«Миннесота» выиграла 15 из 22 матчей, набрала 31 очко и делит с «Калгари» первое место в таблице Западной конференции.

Читайте также
Миннесота
5:2
1:1, 3:0, 1:1
Аризона
 Путин сделал заявление, касающееся избрания на новый президентский срок
Кремль ответил на вопрос о штрафах за отказ от прививки против COVID
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь