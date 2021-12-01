Хоккею нужен свой «Золотой мяч». Овечкин как Месси, а сборные стали бы такими же важными как НХЛ
В НХЛ много наград, но нет одной главной.
В НХЛ много наград, но нет одной главной.
Последние дни в спортивном мире только и спорят о том, до чего докатился «Золотой мяч». Голосующих за лучшего футболиста планеты обвиняют то ли в коррупции, то ли в коллективном маразме. Мало кому удается понять и принять, что титул снова достался Месси, хотя великий аргентинец в своем нынешнем виде заметно уступает и своему главному конкуренту Роберту Левандовски, и самому себе образца хотя бы пятилетней давности. В общем, полная девальвация престижного трофея.
Казалось бы, причем тут хоккей? Да притом, что в нашем мирке и близко нет таких дискуссий. Как нет и объединяющей награды, которая в случае несовпадений мнений разделяла бы целую индустрию на «за» и «против». Существует ряд призов, учрежденных НХЛ: «Харт Трофи», «Тед Линдсей», «Конн Смайт» и многие другие. Но, во-первых, это только размывает понятие «лучший», а во-вторых, никак не выходит за рамки НХЛ. И в этом проблема.
Два десятка индивидуальных наград, вручаемых после каждого сезона, это следствие коммерческой сущности НХЛ. Чем больше номинаций — тем ярче и интереснее церемония. Чем больше лауреатов — тем сильнее ощущение, что в лиге играет не одна суперзвезда, а много разных звезд на любой вкус. Симпатичны воины с лидерскими задатками? Есть приз Марка Мессье. Больше нравятся истинные джентльмены? Обратите внимание на «Леди Бинг Трофи» и его обладателей, среди которых неоднократно был и Павел Дацюк.
«Конн Смайт» вроде бы самый престижный, так как вручается лучшему игроку плей-офф, но в плей-офф играют не все. Не повезло с командой, будь ты хоть сильнейшим хоккеистом Вселенной, «Коня» тебе не видать. Или взять «Харт Трофи»? Пожалуй, самую обсуждаемую награду. В выборе самого ценного игрока регулярки тоже ведь много подводных камней. Набрал 100+ очков и не вывел команду в плей-офф — не подходишь. Играешь в слишком сильной команде в окружении других звезд — тоже мимо.
НХЛ традиционно дробит регулярный чемпионат и плей-офф. Считается, что объединять статистику в этих вроде бы разных турнирах — кощунство. Но черт с ней со статистикой. Придумайте хотя бы общий приз, который присуждался тому, кто после ударной регулярки не потерялся в играх на вылет. Это ведь особый талант. Но помимо разделения на гладкий чемпионат и Кубок Стэнли, даже существующие «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» по сути дублируют друг друга. Просто в одном случае голосуют журналисты, а в другом сами игроки.
Но даже если кто-нибудь когда-нибудь придумает приз лучшему игроку сезона в НХЛ — этого будет мало. Потому что это всего лишь общая черта под всеми-всеми наградами в уже знакомом междусобойчике. А хоккею с его энхаэловской монополией жизненно необходимо выходить за рамки. Например, дать право голосовать за лучшего игрока мира журналистам из Китая, Великобритании и Аргентины. Пусть это будет по одному голосу, а у американцев с канадцами их будет по два-три, но границы расширит.
Вряд ли хоккейную версию «Золотого мяча» мог бы выиграть кто-то из игроков, выступающих за пределами НХЛ. Реальная возможность была бы только в локаутный сезон. Например, в 2013-м на это вполне наиграл Сергей Мозякин, сумевший набрать 76 очков в лиге, где на тот момент выступали Овечкин и Бэкстрем, Дацюк и Ковальчук, Хедман и Хара. Антона Белова, который доминировал в обороне «Авангарда», вполне резонно называли лучшим защитником мира. Но документального доказательства этому попросту не осталось.
Собственно, и сам «Золотой мяч» долгое время был довольно центричен. Сначала он вручался только европейским игрокам, потом всем, кто выступает за европейские клубы, и только с 2007 года главную награду мирового футбола может получить буквально каждый. Границы раздвигались постепенно. Но от того, как номинанты выступали за свои сборные, в любом случае никуда не уйти. Собственно, и Месси свой очередной «Золотой мяч» получил во многом благодаря долгожданной победе в Копа Америка. До этого за свои 34 года Леонель ничего со сборной не выигрывал.
А теперь представьте, что бешенный принтер Александра Овечкина вдруг ломается. Он перестает забивать голы пачками и проводит вторую часть регулярки НХЛ довольно средне, а из плей-офф вылетает со своим «Вашингтоном» уже в первом раунде. Зато в Пекине выдает свой лучший хоккей, забивая Канаде победный гол в финале Олимпиады. Звучит фантастически, но такое ведь может быть, правда? За такой перформанс на редком турнире всех сильнейших должен автоматически сделать Овечкина игроком года. Ведь он ждал этого даже дольше Месси.
В 2017 году игроком года должен был стать не Коннор Макдэвид, удостоенный «Харт Трофи», а Сидни Крсоби. Капитан «Питтсбурга» не только взял джентельменский набор Кубок Стэнли + «Конн Смайт», но и был лучшим на Кубке мира. В Торонто Малыш Сид привел «кленовых» к победе, став MVP. А в 2012 год был годом его многолетнего партнера по «Пингвинз» Евгения Малкина. Тогда к «Харт Трофи» он добавил невероятный чемпионат мира, где Джино практически в одиночку раскатал соперников сборной России. Но два разных турнира, где доминировал один игрок, под одну крышу никто не объединил.
«Золотой мяч» не идеален. Но это голоса сотни профессиональных журналистов со всего мира, которые могут ошибаться, могут питать симпатии и быть ангажированными. Но они дают разный спектр мнений из самых разных стран, попутно порождая жаркие обсуждения. Этого точно не хватает такому замкнутому виду спорта как хоккей. Наш «Золотой мяч», а если угодно «Золотая шайба», сделал бы лучших хоккеистов мира ближе к людям из разных концов планеты. А заодно повысил престижность турниров сборных, с чем так и не справился старина Рене Фазель.
Дмитрий Ерыкалов