Хоккею нужен свой «Золотой мяч». Овечкин как Месси, а сборные стали бы такими же важными как НХЛ

Последние дни в спортивном мире только и спорят о том, до чего докатился «Золотой мяч». Голосующих за лучшего футболиста планеты обвиняют то ли в коррупции, то ли в коллективном маразме. Мало кому удается понять и принять, что титул снова достался Месси, хотя великий аргентинец в своем нынешнем виде заметно уступает и своему главному конкуренту Роберту Левандовски, и самому себе образца хотя бы пятилетней давности. В общем, полная девальвация престижного трофея.

Казалось бы, причем тут хоккей? Да притом, что в нашем мирке и близко нет таких дискуссий. Как нет и объединяющей награды, которая в случае несовпадений мнений разделяла бы целую индустрию на «за» и «против». Существует ряд призов, учрежденных НХЛ: «Харт Трофи», «Тед Линдсей», «Конн Смайт» и многие другие. Но, во-первых, это только размывает понятие «лучший», а во-вторых, никак не выходит за рамки НХЛ. И в этом проблема.

Два десятка индивидуальных наград, вручаемых после каждого сезона, это следствие коммерческой сущности НХЛ. Чем больше номинаций — тем ярче и интереснее церемония. Чем больше лауреатов — тем сильнее ощущение, что в лиге играет не одна суперзвезда, а много разных звезд на любой вкус. Симпатичны воины с лидерскими задатками? Есть приз Марка Мессье. Больше нравятся истинные джентльмены? Обратите внимание на «Леди Бинг Трофи» и его обладателей, среди которых неоднократно был и Павел Дацюк.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/zlukWZx43e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/zlukWZx43e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/zlukWZx43e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Detroit Red Wings Hockey Club (@detroitredwings)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Конн Смайт» вроде бы самый престижный, так как вручается лучшему игроку плей-офф, но в плей-офф играют не все. Не повезло с командой, будь ты хоть сильнейшим хоккеистом Вселенной, «Коня» тебе не видать. Или взять «Харт Трофи»? Пожалуй, самую обсуждаемую награду. В выборе самого ценного игрока регулярки тоже ведь много подводных камней. Набрал 100+ очков и не вывел команду в плей-офф — не подходишь. Играешь в слишком сильной команде в окружении других звезд — тоже мимо.

НХЛ традиционно дробит регулярный чемпионат и плей-офф. Считается, что объединять статистику в этих вроде бы разных турнирах — кощунство. Но черт с ней со статистикой. Придумайте хотя бы общий приз, который присуждался тому, кто после ударной регулярки не потерялся в играх на вылет. Это ведь особый талант. Но помимо разделения на гладкий чемпионат и Кубок Стэнли, даже существующие «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» по сути дублируют друг друга. Просто в одном случае голосуют журналисты, а в другом сами игроки.

Но даже если кто-нибудь когда-нибудь придумает приз лучшему игроку сезона в НХЛ — этого будет мало. Потому что это всего лишь общая черта под всеми-всеми наградами в уже знакомом междусобойчике. А хоккею с его энхаэловской монополией жизненно необходимо выходить за рамки. Например, дать право голосовать за лучшего игрока мира журналистам из Китая, Великобритании и Аргентины. Пусть это будет по одному голосу, а у американцев с канадцами их будет по два-три, но границы расширит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDiXDRIlGpD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDiXDRIlGpD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDiXDRIlGpD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by КХЛ (@khl)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вряд ли хоккейную версию «Золотого мяча» мог бы выиграть кто-то из игроков, выступающих за пределами НХЛ. Реальная возможность была бы только в локаутный сезон. Например, в 2013-м на это вполне наиграл Сергей Мозякин, сумевший набрать 76 очков в лиге, где на тот момент выступали Овечкин и Бэкстрем, Дацюк и Ковальчук, Хедман и Хара. Антона Белова, который доминировал в обороне «Авангарда», вполне резонно называли лучшим защитником мира. Но документального доказательства этому попросту не осталось.

Собственно, и сам «Золотой мяч» долгое время был довольно центричен. Сначала он вручался только европейским игрокам, потом всем, кто выступает за европейские клубы, и только с 2007 года главную награду мирового футбола может получить буквально каждый. Границы раздвигались постепенно. Но от того, как номинанты выступали за свои сборные, в любом случае никуда не уйти. Собственно, и Месси свой очередной «Золотой мяч» получил во многом благодаря долгожданной победе в Копа Америка. До этого за свои 34 года Леонель ничего со сборной не выигрывал.

А теперь представьте, что бешенный принтер Александра Овечкина вдруг ломается. Он перестает забивать голы пачками и проводит вторую часть регулярки НХЛ довольно средне, а из плей-офф вылетает со своим «Вашингтоном» уже в первом раунде. Зато в Пекине выдает свой лучший хоккей, забивая Канаде победный гол в финале Олимпиады. Звучит фантастически, но такое ведь может быть, правда? За такой перформанс на редком турнире всех сильнейших должен автоматически сделать Овечкина игроком года. Ведь он ждал этого даже дольше Месси.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/0vm9Ykhokb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/0vm9Ykhokb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/0vm9Ykhokb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2017 году игроком года должен был стать не Коннор Макдэвид, удостоенный «Харт Трофи», а Сидни Крсоби. Капитан «Питтсбурга» не только взял джентельменский набор Кубок Стэнли + «Конн Смайт», но и был лучшим на Кубке мира. В Торонто Малыш Сид привел «кленовых» к победе, став MVP. А в 2012 год был годом его многолетнего партнера по «Пингвинз» Евгения Малкина. Тогда к «Харт Трофи» он добавил невероятный чемпионат мира, где Джино практически в одиночку раскатал соперников сборной России. Но два разных турнира, где доминировал один игрок, под одну крышу никто не объединил.

«Золотой мяч» не идеален. Но это голоса сотни профессиональных журналистов со всего мира, которые могут ошибаться, могут питать симпатии и быть ангажированными. Но они дают разный спектр мнений из самых разных стран, попутно порождая жаркие обсуждения. Этого точно не хватает такому замкнутому виду спорта как хоккей. Наш «Золотой мяч», а если угодно «Золотая шайба», сделал бы лучших хоккеистов мира ближе к людям из разных концов планеты. А заодно повысил престижность турниров сборных, с чем так и не справился старина Рене Фазель.