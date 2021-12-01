«Провокация, ни в какие ворота»: Свищев — об инциденте с Панариным в НХЛ

Ранее New York Post сообщила о конфликте Панарина и Маршанда. «Рейнджерс» Панарина в пятницу в гостях победил «Бостон» Маршанда — 5:2, россиянин забросил победную шайбу. В конце игры Панарин и Маршанд начали о чем-то спорить, и Панарин со скамейки бросил перчатку в канадца, известного своим провокационным поведением. В субботу департамент НХЛ по безопасности игроков оштрафовал Панарина на 5 тысяч долларов за неспортивное поведение.

«Поведение Брэда Маршанда не лезет ни в какие ворота. Провокация, ещё и с намёком на национальные признаки, это слишком даже для провокатора. Хотя, мы знаем, что Маршанд имеет определенную репутацию в НХЛ, это не первый случай с ним. Что касается Панарина, то он правильно сделал, не став терпеть. По другому в этом мире нельзя, иначе посчитают слабохарактерным и продолжат выводить из себя», — сказал Свищев журналистам.

Вместе с тем он отметил, что «Рейнджерс» обратился в НХЛ с просьбой рассмотреть поведение Маршанда.

«Так что, не исключено, что его также накажут. Панарин по-спортивному тоже не прав, но по-мужски поступил совершенно верно. Так что его наказание НХЛ тоже оставили в силе, но зато люди поймут, кто был прав в этой ситуации. Никому не позволено задевать человека по национальному признаку, у нас в стране такое точно не прощают», — добавил парламентарий.