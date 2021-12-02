Русские тащат «Рейнджерс»: Панарин набрал ход, а Шестеркин стал кумиром болельщиков!

В очередной раз Игорь Шестеркин привел в экстаз болельщиков на «Мэдисон-сквер-гарден». Российский голкипер совершил ряд шикарных спасений и не позволил «Филадельфии» реализовать пятиминутное большинство. В одном из эпизодов Шестеркин потерял клюшку, но защитник Джейкоб Труба поделился своей. Благодаря слаженной командной работе Игорь сумел выдержать шквал атак, отразил семь бросков, после чего зрители с трибун стали раскатисто скандировать «Игорь, Игорь!». Пока Шестеркин движется в верном направлении и собирается стать новым королем Нью-Йорка. Сегодня его заслуженно признали первой звездой встречи.

«Шестеркин — наша скала. Он просто невероятен в этом сезоне. Все ребята готовы самоотверженно играть в обороне, блокировать броски и помогать Игорю. Каждый должен делать все возможное, чтобы хотя бы немного облегчить его работу», — говорит защитник команды Адам Фокс. В «Рейнджерс» прекрасно понимают значение этих слов, но постоянно добавляют своему вратарю головной боли. В начале второго периода нападающий Драйден Хант провел вовсе не обязательный силовой прием на Джастине Брауне и получил 5+10 минут штрафа.

Впрочем, до этого эпизода вопросов к игре Ханта практически не было. Канадский форвард совсем недавно стал играть в звене с Райном Строумом и Артемием Панариным, а в последних двух матчах набрал 3 (2+1) очка. Сегодня на его счету заброшенная шайба с эффектной передачи Панарина. Такими пасами Артемий готов прокачивать любого партнера. Если в их сочетании возникнет полноценная химия, то Хант вполне может превзойти свои лучшие бомбардирские показатели сезона-2018/19. Тогда в составе «Флориды» он отметился 10 (3+7) баллами в 31 матче.

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«Рейнджерс» набрали отличный ход и исправно набирают очки. В последних десяти встречах они одержали восемь побед, хотя, безусловно, в действиях команды есть пробелы. Например, поведя сегодня в счете 3:0, хозяева слишком многое позволили сопернику. В концовке третьего периода «Филадельфия» получила возможность разыграть большинство, но и третья попытка в матче не принесла успеха команде Алена Виньо. «Флайерз» потерпели седьмое поражение подряд, а точку в противостоянии поставил Панарин, поразивший уже пустые ворота соперника.

На счету Артемия ударный отрезок чемпионата. В последних четырех матчах он набрал 7 (2+5) очков и стал важным фактором успехов «Рейнджерс». Российский форвард сейчас гораздо меньше ошибается и принимает активное участие в отборе шайбы. Наблюдать за их командой становится все интереснее. Жерар Галлан вновь доказывает свой тренерский уровень.

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