Аналитик TNT: Овечкин постучится в дверь, но не дотянет до рекорда Гретцки 27 шайб
Аналитик TNT Даррен Пэнг поделился мнением, сможет ли Александр Овечкин побить снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги, установленный Уэйном Гретцки.
Аналитик TNT Даррен Пэнг поделился мнением, сможет ли Александр Овечкин побить снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги, установленный Уэйном Гретцки.
«Что заставляет меня думать, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки? Каким-то волшебным образом у него не будет проблем с травмами. Не знаю, в какие СПА он ходит, но куда-то ходит. Он — машина! С такими игроками вокруг него, с такими защитником, как Карлсон, который может сделать передачу… Скажем, он не дотянет до рекорда 27 шайб. Он постучится в дверь, но в последние полтора года станет тяжелее. Так что я скажу, что он не дотянет до рекорда», — цитирует Пэнга твиттер-аккаунт НХЛ.
Овечкин занимает четвёртое место в списке снайперов всех врёмен, забросив 749 шайб. Третье место — у Яромира Ягра (766). Второе место занимает Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Первая строчка — за Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.