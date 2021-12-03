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11:09 (мск), источник: Sport24

Овечкин жестко вырубил американца! От сокрушительного удара русской звезды Мерфи улетел в нокаут: видео

Ба-бах!

Вашингтон
ЧикагоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Если Александр Овечкин не забивает хотя бы в одном матче, в следующей игре фанаты начинают ждать от него голов с удвоенным нетерпением. Так случилось на стыке ноября и декабря — в последней встрече осени Ови остался без голов и набранных очков в противостоянии с «Флоридой», а открывать зиму ему предстояло битвой с «Чикаго» и лично голкипером Марком-Андре Флери. Канадец, к слову, долгое время считался злым гением русской звезды, постоянно останавливая его «Вашингтон» в плей-офф, но в финале плей-офф-2018, когда голкипер уже перебрался из «Питтсбурга» в «Вегас» Александр Великий ему за все отомстил.

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В ночь с четверга на пятницу огорчить своего старого приятели Овечкин не смог. Но 36-летний форвард уникален тем, что и без заброшенных шайб умудряется становиться главным героем матчей. Свое шоу Алекс начал уже на разминке — выдал небольшой сеанс жонглирования и одарил хоккейным снарядом одного из фанатов. Смотреть на счастье этих юных и взрослых американцев можно вечно.

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В самой игре Ови был очень близок к своему самому курьезному голу в этом сезоне. Подобрав шайбу у борта, россиянин срезал угол к воротам и попытался найти передачей белоруса Алексея Протаса. Задумку испортил финн Хенрик Боргстрем, который при помощи конька попытался подарить Овечкину 750-й гол в регулярных чемпионатах — Флери спасти команду не мог, но в дело вмешалась штанга. На счастье «Вашингтона» самым расторопным на добивании был Евгений Кузнецов, ну, а его великому коллеге достался результативный ассист.

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Ну, а самый яркий эпизод с участием капитана «Кэпиталз» случился в тот момент, когда он вспомнил — помимо заброшенных шайб его любимым занятием на льду всегда были хиты. Не повезло слегка зазевавшемуся Коннору Мерфи, который оказался очередной жертвой бронепоезда «Александр Овечкин».

Русский хоккеист как следует разогнался и так сильно приложил Мерфи, что тот ненадолго улетел в нокаут. Американец с трудом поднялся со льда и сразу отправился в раздевалку — для него игра закончилась. На Ови попытался броситься Джейк Маккейб, но того быстро остановили: силовой прием был проведен по правилам.

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Что касается непосредственно хоккея, но в нем «Вашингтону» не повезло — упустив минимальное преимущество в счете в третьем периоде, хозяева отдали матч в серии буллитов. Овечкин и Кузнецов свои попытки не реализовали, но обсуждать после матча все будут не это, а тот самый хит главной хоккейной звезды современности. Хоккейный мир продолжает крутиться вокруг Александра Овечкина, даже в те дни, когда у него не получается забить.

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Артем Гаев

Вашингтон
3:4Б
0:1, 2:1, 1:1, 0:0
Чикаго
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