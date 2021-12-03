Капризов продолжает доминировать! Вернул должок «Нью-Джерси» и набрал 10 очков в 4 матчах

Какой же невероятный ход набрал Кирилл Капризов! В последних семи играх лидер «Миннесоты» набрал 14 очков! И это при том, что на первые 11 у него ушло 15 матчей. С 18 ноября — когда состоялась первая из семи игр — никто не совершал больше результативных действий, чем Кирилл. Более того, за этот промежуток на его счету также лучший показатель полезности «+11». О неровном старте сезона в исполнении Капризова в Миннесоте уже давно забыли — теперь абсолютно все болельщики «Уайлд» получают истинное наслаждение от его игры. Которая к тому же помогает «дикарям» идти в лидерах Западной конференции.

В матче с «Нью-Джерси» Кирилл продолжил творить чудеса, продемонстрировав роскошные технику катания и владение шайбой уже в середине первого периода. Капризов получил отличную диагональную передачу от Райана Хартмана, вошёл в зону «дьяволов» на правом фланге и, закрыв шайбу корпусом от Райана Грейвза, прокатился до ворот Маккензи Блэквуда и без труда переиграл голкипера. Красота!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/F3VZPuK9GDQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторым автором голевой передачи стал вратарь «Миннесоты» Каапо Кяхкёнен. Финн — 10-й страж ворот в истории «Уайлд», который смог ассистировать партнёру. Чуть позже Кяхкёнен блеснёт уже на последнем рубеже — его роскошный сейв блином за спиной вполне может претендовать на звание «сейв года». Хотя сколько ярких спасений мы уже видели в этом сезоне?

К тому моменту преимущество дикарей составляло уже две шайбы, ведь спустя всего полторы минуты после гола Капризова своё слово сказал Рем Питлик, для которого эта шайба стала уже пятой в сезоне. 24-летний форвард изящно разобрался с Блэквудом, который в этой ситуации был абсолютно беспомощен.

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В начале второго периода ещё одно результативное действие совершил Капризов. А вот какое, долгое время было непонятно. После его броска в касание из правого круга шайба отскочила от щитка Блэквуда, попала то ли в Райана Хартмана, то ли в Дэймона Сиверсона и залетела в ворота. Официальным лицам матча пришлось потрудиться, чтобы определить автора гола. Сперва точный бросок засчитали Капризову, затем переписали шайбу на Хартмана, но потом вернули её Кириллу. Хотя при замедленном повторе с одного из ракурсов возникает ощущение, что американский нападающий «Миннесоты» коснулся шайбы крюком, прежде чем Сиверсон ударом головой помог хозяевам ещё больше увеличить отрыв от «Нью-Джерси».

Но спустя пять минут лидерство «Уайлд» сократилось до минимума. Мощный щелчок ранее упустившего Капризова Грейвза и хладнокровная реализация Томашем Татаром выхода один на один вернули интригу в матч.

Которая, правда, довольно скоро сошла на нет благодаря голу Дмитрия Куликова. Российский защитник оказался расторопнее всех на пятачке, добив шайбу в ворота после броска Хартмана. Для Куликова это уже пятое очко в шести последних матчах и 11-е в сезоне. Дмитрий постепенно подбирается к личному рекорду по результативности в НХЛ, который составляет 22 очка. За четверть сезона он прошёл уже половину пути.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JSTUXciITuQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Хартмана, голевую передачу оформил и Кирилл Капризов, который набрал 10 очков в последних четырёх матчах! Последними, кто смог оставить россиянина без результативных действий, были как раз-таки хоккеисты «Нью-Джерси». Сегодня он вернул «дьяволам» своеобразный должок.

Вдобавок Кирилл закончил матч с «+4», ведь он находился на льду, когда Хартман устанавливал окончательный счёт встречи. Россиянин, как и вся «Миннесота», продолжает доминировать. «Уайлд» забросили четыре и более шайб уже в четвёртом матче подряд и вновь временно переместились на первое место Запада.